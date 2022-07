Jayland Walker, il ragazzo afroamericano ucciso con 60 colpi di pistola dalla polizia

Stati Uniti sotto choc. Un nuovo video mostra l'omicidio di un giovane afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, ucciso con almeno 60 colpi di pistola al termine di un inseguimento da parte della polizia ad Akron, in Ohio. Il giovane era disarmato quando è uscito dall'auto, sulla quale era fuggito dopo aver commesso un'infrazione stradale. L'episodio è avvenuto il 27 giugno ma il video, che mostra gli attimi dell'inseguimento, è stato rilasciato nelle ultime ore diventando virale.

E' stata la stessa polizia di Akron a rilasciare le immagini: sono la testimonianza dell'inseguimento, prima in auto e poi a piedi, e dell'uccisione di Jayland da parte di otto agenti. Il filmato contiene diverse riprese delle telecamere indossate dagli agenti. Nel frammento, il rumore dei proiettili che raggiungono il ragazzo.

Secondo la versione della polizia, gli agenti avevano tentato di fermare l'auto del giovane per una violazione del codice stradale. Il giovane però ha tentato la fuga. Dopo alcuni minuti, l'auto ha rallentato e Walker è uscito indossando un passamontagna scappando a piedi verso un parcheggio. E' in questo momento che è partita la raffica di spari. Nell'auto di Walker è stata trovata una pistola e il ragazzo era disarmato quando è sceso dal mezzo. La famiglia della vittima e il suo avvocato chiedono giustizia, mentre la diffusione delle immagini ha acceso nuove proteste in America contro la brutalità della polizia nei confronti delle minoranze.

Centinaia di manifestanti hanno sfilato a Akron. Tra i cartelli esposti c'era la scritta "Giustizia per Jayland". La manifestazione è stata pacifica anche se c'e' stato un momento di tensione quando alcuni partecipanti si sono avvicinati minacciosamente al cordone di polizia. Il timore ora è che monti una nuova protesta di massa, come avvenuto per la morte di George Floyd, due anni fa. Gli otto agenti coinvolti nell'episodio sono stati sospesi provvisoriamente dal servizio ma senza sospensione dello stipendio. Tutte le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza del 4 luglio sono state annullate.