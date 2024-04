Ragazzino di 12 anni scomparso nel nulla ad agosto 2020: cadavere trovato in una soffitta

Jaylen Griffin, un ragazzo di Buffalo, New York, era scomparso nel nulla, a 12 anni di età, nell'agosto 2020. Il suo copro senza vita è stato trovato nella soffitta di un appartamento a pochi chilometri di distanza da dove era stato visto l'ultima volta. La scorsa settimana il dipartimento di polizia di Buffalo ha annunciato in una conferenza stampa che il corpo "era lì da molto tempo". Si indaga per omicidio.

Jaylen Griffin era scomparso nel nulla

"Voglio fare le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Jaylen", ha aggiunto il commissario Joseph Gramaglia. "Questo dipartimento ha condotto indagini approfondite e voglio che la famiglia di Jaylen sappia che stiamo lavorando diligentemente per fare piena chiarezza". La famiglia Griffin era stata scossa da un'altra tragedia poco dopo la scomparsa di Jaylen: il fratello Jawaan era stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a casa nel novembre 2020. La madre Joanne Ponzo è morta nel settembre 2023.

Non è chiaro chi vivesse nella casa dove è stato ritrovato il corpo. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, il medico legale della contea di Erie ha dovuto identificare Griffin utilizzando le impronte dentali. Le tv locali hanno raccontato in questi giorni che i vicini hanno detto che nella casa dove è stato trovato Griffin c'era da anni un viavai di persone e spesso la polizia era intervenuta. Il cadavere è stato scoperto in soffitta da un addetto alla manutenzione.

Tante domande ancora senza risposta

"Chi farebbe una cosa del genere a un ragazzino di 12 anni?", ha detto il pastore locale Tim Newkirk, un amico della famiglia Griffin. "Come è finito qui? È stato spostato? Le domande restano ancora senza risposta" ha proseguito il pastore. "Da quanto tempo era morto?". La madre di Griffin aveva raccontato a People nel 2021 che suo figlio era svanito letteralmente nel nulla poco dopo aver portato a spasso il suo nuovo cucciolo.

La nonna di Jaylen, Shirley Banks, ha detto alla rete tv locale affiliata della ABC, WKBW, di non avere idea di come suo nipote sia finito in casa: "Qualcuno ha dovuto portarlo lì perché non è possibile che ci sia arrivato a piedi. Non conosceva nessuno laggiù". Il dipartimento di polizia ha messo sul tavolo una ricompensa di 7.500 dollari per chiunque abbia informazioni utili per identificate i responsabili dell'omicidio di Jaylen Griffin.