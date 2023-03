"Soffriva di emicranie": mamma star di TikTok muore a 30 anni

Una morte improvvisa, che ha lasciato nel dramma una famiglia e i migliaia di follower che la seguivano sui social. Jehane Thomas, mamma di due bambini e star di TikTok, è morta a soli 30 anni per un malore improvviso, le cui cause sono ancora da chiarire. La donna aveva raccontato in passato di soffrire di forti emicranie, nulla di così grave da far presagire un epilogo così tragico. La tragica notizia della scomparsa di Jehane è stata annunciata dalla sua cara amica Alyx Reast, che attraverso la piattaforma GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi per sostenere i due figli della donna, di 2 e 4 anni, rimasti orfani: "Nonostante soffrisse di emicranie e da diversi mesi, la sua scomparsa è stata del tutto inaspettata - ha scritto la donna - Abbiamo tutti il ??cuore spezzato".

Jehane Thomas viveva a Doncaster, in Inghilterra, e sul suo canale TikTok aveva più di 800mila follower che seguivano le sue vicissitudini da mamma single, alle prese con due figli piccoli, Elijah e Isaac. Nell'ultimo periodo aveva iniziato a parlare con frequenza di questa malattia, raccontando anche di aver ricevuto una diagnosi di neurite ottica: "Mi è stata diagnosticata dopo due anni di sofferenza, in cui mi era stato detto che le mie emicranie erano dovute allo stress - aveva spiegato in un video Jehane - Ho pensato anche di avere la sclerosi multipla, ma questa ipotesi è stata esclusa". I dolori hanno costretto la donna a trascorrere una settimana in ospedale, mentre nell'ultimo post pubblicato due giorni prima della sua morte aveva rivelato di essere in attesa di un intervento chirurgico: "Non posso alzare la testa senza stare male e non sono in grado di camminare, ho bisogno di essere spinta ovunque. Ecco quanto è forte questo dolore".

Un dramma improvviso che ha lasciato due bambini senza la loro mamma. Per quest motivo l'amica Alyx Reast ha lanciato la raccolta fondi: "Ho aperto questa pagina nella speranza di raccogliere fondi in modo che i suoi bellissimi ragazzi possano avere la migliore infanzia, creare ricordi e assicurarsi che stiano bene. Niente riporterà ai ragazzi la loro mamma, ma speriamo che porti un po' di sollievo alla sua famiglia, sapendo quanto sono amati e sostenuti".