Jeremy Corbyn si candida contro il suo Labour

Jeremy Corbyn, l'ex leader dei laburisti britannici, si presenterà come candidato indipendente alle elezioni britanniche del 4 luglio, una mossa che porterà quindi alla sua espulsione del partito in cui ha militato per tutta la vita. A Corbyn è stato impedito di candidarsi nuovamente per la formazione politica dalla quale era stato sospeso nel 2020 per le affermazioni fatte dopo la pubblicazione del rapporto dell'Equality Watchdog sull'antisemitismo nel partito. "Quando sono stato eletto per la prima volta, ho promesso di stare al fianco dei miei elettori a prescindere da tutto... A Islington North, manteniamo le nostre promesse", ha dichiarato il politico 74enne, che detiene il seggio di Islington North dal lontano 1983.

I suoi sostenitori sostengono che nella circoscrizione una vittoria è possibile perché l'ex leader avrebbe un sostegno personale sette volte superiore alla media dei deputati della circoscrizione. Corbyn ha criticato la decisione dei laburisti di impedire ai membri locali del partito di partecipare alla selezione dei candidati, esortando i membri ad "alzarsi e difendere i nostri diritti". L'anno scorso, il 98% dei partecipanti a una riunione generale mensile del partito locale aveva appoggiato una mozione che, nonostante la sua sospensione, ringraziava Corbyn per il suo "impegno e servizio al popolo", aggiungendo che era "diritto democratico dei membri scegliere il nostro deputato".

I funzionari laburisti non hanno però voluto accogliere la richiesta, spingendolo a decidere di andare da solo come indipendente. "Voglio che i nostri partiti politici siano democratici, ma ai membri del partito laburista di Islington North è stato negato il diritto di scegliere un candidato", ha detto Corbyn in un video in cui annunciava il suo piano.