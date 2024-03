Salva i bimbi dell'asilo da un serpente velenoso, poi torna a casa e muore

Ha catturato un pericoloso serpente che si aggirava in un asilo nido, salvando così tutti i bambini, ma non si è accorto di essere stato morso. Un errore rivelatosi fatale per un uomo di 47 anni Jerromy Brookes, morto a Townsville, nello stato nord-orientale del Queensland, in Australia, dopo essere stato morso da un esemplare di serpente bruno, il secondo più velenoso al mondo.

Il serpente a scuola, il morso e il decesso

L'incidente sarebbe avvenuto nella mattina di ieri, martedì 19 marzo, mentre l'uomo era intento a rimuovere dall'asilo di Deeragun il rettile, particolarmente veloce e aggressivo, e dotato di un veleno mortale. Il 47enne è riuscito a catturare il serpente, ma non si è accorto di essere stato "colpito" durante le operazioni di recupero. Una volta tornato a casa l'uomo ha raccontato alla moglie cosa fosse successo, ma poco dopo sono iniziati a emergere gli effetti del veleno. Come riportano i media australiani, i paramedici sono stati allertati intorno alle 15: quando i sanitari sono arrivati a casa dell'uomo le sue condizioni erano già critiche. Il decesso è avvenuto poco dopo il trasferimento all'ospedale di Townsville: sul corpo presentava i segni di diversi morsi.

Come riferito da Paula Marten, direttrice del Queensland Ambulance Service, del distretto di Townsville, la moglie ha fatto di tutto per salvare la vita al 47enne: "Gli ha fasciato il braccio e poi ha provato a rianimarlo quando ha perso conoscenza. Ha applicato delle bende e poi ha chiamato il servizio d'emergenza". Purtroppo, quando l'uomo è arrivato in ospedale ormai non c'era più nulla da fare.

Ricoveri, ma pochissimi morti: i casi in Australia

In Australia, nonostante la presenza di rettili potenzialmente letali, i casi di decessi sono comunque rari. Secondo l'Australian Institute of Health and Welfare, ogni anno circa 200 persone vengono ricoverate in ospedale a causa del morso con i serpenti bruni: "Abbiamo antiveleno di ottima qualità in Australia - ha spiegato Christina Zdenek dell'Australian Reptile Academy -. Il miglior modo per curare il morso di un serpente è rimanere fermi, calmi e avvolgere strettamente l'intero arto con una benda elastica".

Il veleno dei serpenti bruni è particolarmente letale, come spiegato da Timothy Jackson, tossicologo evoluzionista presso l'Australian Venom Research Unit dell'Università di Melbourne: "Contiene una miscela di tossine e i suoi effetti sono devastanti. In sostanza interrompe la cascata della coagulazione a una velocità molto elevata, ma mentre lo fa danneggia anche i vasi sanguigni, influenzando la pressione sanguigna". In alcuni casi, senza un intervento immediato di un medico, il veleno può portare al collasso e alla morte della persona morsa.