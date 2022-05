Schianto frontale in Maggiolino: influencer muore insieme al suo cane

Stava per realizzare il sogno di completare il viaggio dal Brasile all'Alaska, un sogno che purtroppo è stato interrotto a soli due giorni dal traguardo. Jesse Koz, influencer brasiliano di 29 anni, ha perso la vita insieme al suo Golden Retriever Shurastey in un violento incidente stradale avvenuto nei pressi della cittadina di Selma, in Oregon (Stati Uniti). La coppia, molto conosciuta sui social, era in viaggio sul Maggiolino Volkswagen del 1978, mezzo che ha sempre caratterizzato le "missioni" di Jesse e del suo cane, quando è avvenuto lo scontro frontale con un'altra vettura, una Ford Escape che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto è stato terribile: il 29enne e il cane Shurastey sono morti sul colpo, mentre la donna che si trovava al volante della seconda auto, la 62enne Eileen Huss, è stata trasportata in ospedale con diverse ferite. Illeso il bambino che viaggiava sul sedile posteriore della Ford.

Il viaggio dal Brasile all'Alaska di Koz era iniziato nel 2017 e, secondo le iniziali previsioni, sarebbe dovuto durare soltanto due anni. Con l'inizio della pandemia Jesse e il suo cane sono rimasti bloccati al confine tra Messico e Stati Uniti e hanno dovuto fare ritorno in Brasile. All'inizio dell'anno il 29enne si è rimesso in viaggio, sempre con al fianco il suo amico a quattro zampe, e lo scorso febbraio è riuscito ad entrare sul territorio statunitense, per poi proseguire verso Nord. Sulla sua pagina Instagram "Shurastey o Shuraigow?". che vanta oltre un milione di follower, ha documentato passo passo tutto il viaggio, tenendo una sorta di diario di bordo con immagini e video, sempre in compagnia di Shurastey. Un alleato inseparabile che ha anche ispirato il nome della pagina, che gioca sul titolo della celebre canzone dei Clash "Should I Stay or Should I Go".

L'ultimo post di Jesse Koz risale a quattro giorni prima dell'incidente e mostra il giovane in piedi avanti al Golden Gate Bridge di San Francisco con il suo amato cane. La scomparsa del 29enne e di Shurastey ha sconvolto tutti i loro fan e gli appassionati di viaggi in generale, che amavano sognare attraverso le immagini e le avventure di questo inseparabile duo. Amici inseparabili, anche nell'ultimo viaggio.