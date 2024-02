Noto personaggio tv e fidanzato scomparsi nel nulla, svolta shock: giovane poliziotto arrestato per omicidio

Il noto presentatore televisivo Jesse Baird e il suo compagno Luke Davies erano scomparsi nel nulla da giorni, poi dopo quasi una settimana è arrivata la svolta nell'indagine che sta sconvolgendo l'Australia. L'agente di polizia Beau Lamarre, di 28 anni, è accusato dell'omicidio della coppia. La polizia ha ritrovato gli oggetti insanguinati delle due vittime in un bidone vicino a Sydney. Gli agenti hanno quindi ricercato Lamarre, che con Baird aveva avuto una relazione. Il poliziotto si è consegnato alle forze dell'ordine per essere interrogato il 22 febbraio. Gli investigatori hanno ammesso di non aver ancora localizzato i corpi dei due uomini né hanno confermato la causa della loro morte.

Corpi spostati

La polizia sostiene che la coppia sia stata uccisa il 19 febbraio all'interno della casa di Jesse Baird a Paddington, un sobborgo di Sydney, prima che i loro corpi fossero trasportati in un furgone bianco. Testimoni hanno detto agli investigatori di aver sentito "urla" e una "discussione verbale" quella mattina. In seguito il furgone, che risulta noleggiato, è stato catturato sulla scena dalle riprese dell'emittente CCTV per essere poi ritrovato nella zona sud di Sydney la mattina del 23 febbraio.

Il proiettile partito dalla pistola dell'agente

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha detto che un proiettile corrispondente alla pistola di lavoro di Beau Lamarre è stato trovato sulla scena del crimine a Paddington, così come una quantità "significativa" di sangue e mobili capovolti.

Martedì 20 febbraio l'agente non si era presentato al lavoro, ma la sua pistola è stata successivamente ritrovata nella cassaforte in una stazione di polizia, ha detto ai giornalisti l'investigatore Daniel Doherty. La polizia ha anche sequestrato vestiti macchiati di sangue, un telefono e carte di credito da un bidone industriale a Cronulla, a 28 km dalla scena del crimine. Gli investigatori ritengono che dopo i presunti omicidi Beau Lamarre si sia recato a Newcastle, a 170 km a nord della scena del crimine, per motivi ancora ignoti.

Le soffiate dei testimoni

Il detective Doherty ha detto che le informazioni raccolte finora da Beau Lamarre "non hanno aiutato" le indagini, ma le soffiate dei privati cittadini sono state di grande aiuto, invitando chiunque abbia informazioni a contattare la polizia. "È davvero importante individuare i corpi, non solo per la causa della morte ma per dare risposte alla famiglia. Sono ovviamente devastati", ha precisato l'agente.

Chi erano Jesse Baird e Luke Davies

Jesse Baird era stato presentatore e reporter del programma mattutino di Network 10 Studio fino a quando il programma non è stato interrotto a dicembre 2023. Il suo compagno Luke Davies lavorava come assistente di volo per Qantas. Le foto felici della coppia apparivano di frequente sui loro social media, che sono stati inondati di cordoglio dopo la loro scomparsa. Beau Lamarre è entrato nelle forze di polizia nel 2019, ma in precedenza era un blogger di celebrità che aveva incontrato star tra cui Taylor Swift, Harry Styles e Miley Cyrus. Il detective Doherty si è rifiutato di identificare il motivo dei presunti crimini, dicendo solo che la relazione dell'ufficiale di polizia con Jesse Baird era finita "un paio di mesi fa", precisando che "quindi questa è una linea di indagine ovvia". A Beau Lamarre è stata rifiutata la cauzione.