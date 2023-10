Il gruppo jihadista accusato da Israele della strage all'ospedale di Gaza

L'esplosione che ieri sera, martedì 17 ottobre, si è verificata all'ospedale al Ahli a Gaza, troverà sicuramente posto tra le pagine più nere del conflitto israelo-palestinese. Secondo fonti palestinesi le vittime sarebbero 471, Israele ne stima molti meno, sottolineando che a essere colpito sarebbe stato il parcheggio dell'ospedale. Ma mentre continua il rimpallo di responsabilità tra Hamas e Israele in una situazione umanitaria che resta critica. Da quasi sette giorni la striscia di Gaza è senza energia elettrica e con grandi problemi di approvvigionamento per quanto riguarda i viveri e l'acqua potabile.

La versione di Biden: "A causare l'esplosione dell'ospedale di Gaza è stata l'altra squadra"

Il presidente americano Joe Biden, oggi in visita in Israele, ha citato fonti del Pentagono per ribadire che, secondo le informazioni in suo possesso, la strage nell'ospedale di Gaza non sarebbe stata causata da un attacco israeliano, ma dell'"altra squadra", ovvero dai terroristi palestinesi. Un assist indiretto a Israele che, per bocca di Daniel Hagari, portavoce delle forze armate israeliane, sottolinea che a colpire l'ospedale sarebbe stato un razzo lanciato, forse per sbaglio, dalla Jihad islamica palestinese, l'altra organizzazione terroristica che ha scatenato il conflitto insieme ad Hamas.

Ipotesi ovviamente tutta da verificare che restringono a tre le ipotesi sulla strage nell'ospedale di Gaza. La prima, quella già citata da fonti israeliane, che un razzo palestinese abbia avuto un malfunzionamento e che quindi si sia abbattuto sull'area dell'ospedale. La seconda, che a colpire l'ospedale sia stato un razzo difensivo lanciato dal sistema missilistico israeliano "Iron Dome". La terza è che ad abbattersi sull'ospedale sia stato un frammento di un razzo palestinese intercettato da un missile israeliano. Sono tutte ipotesi da smentire o confermare ovviamente. Ma cosa è il Movimento per il Jihad islamico in Palestina e perché è stato tirato in ballo da Israele?

Cosa è Movimento per il Jihad islamico in Palestina e perché non è la stessa cosa di Hamas

Quando parliamo di gruppi islamisti, in occidente, tendiamo molto spesso ad accomunare gli attori in campo e confondere gruppi e rivendicazioni. Eppure il Movimento per il Jihad Islamico, accusato da Israele di essere tra i responsabili dell'esplosione all'ospedale di Gaza, è differente da Hamas, e il loro rapporto è caratterizzato anche dall'antagonismo e non solo dalla cooperazione. L'obiettivo del Jihad islamico palestinese è di instaurare un vero e proprio Stato Islamico nell'area che comprende Israele e Palestina. È meno nazionalista e ha molto meno consenso a Gaza e in Cisgiordania di Hamas. Sarebbe finanziato dal gruppo libanese Hezbollah e indirettamente dall'Iran, malgrado sia un gruppo islamista sunnita (e non sciita). Si oppone strenuamente a ogni processo di pace e, a differenza di Hamas, ha una struttura completamente clandestina.

Il movimento è stato formato nel 1981 da Fathi Shaqaqi a seguito delle nuove ondate di radicalizzazioni nell'area, iniziate negli anni '80. Le idee del movimento sono ispirate a quelle dei Fratelli Musulmani (come per Hamas) e agli scritti dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini. È stato il primo gruppo islamista dell'area a organizzare attentati suicidi contro civili e ha attratto inizialmente (al pari di Hamas) molti militanti palestinesi laici nel periodo della fine delle ideologie e di quelle che sono state chiamate "grandi narrazioni", nel corso degli anni '80 e '90.

Il Movimento per il Jihad islamico in Palestina dispone di una propria scorta di razzi e mortai e, secondo gli analisti, un mese fa la sua ala militare, le Brigate al-Quds, avrebbe probabilmente potuto schierare diverse centinaia di combattenti. Non è chiaro quanti però quanti di questi siano ancora in vita dopo i pesanti bombardamenti israeliani. Di sicuro, anche a livello di numeri, l'organizzazione non può competere con Hamas. Nel corso delle incursioni del 7 ottobre le milizie jihadiste hanno preso in ostaggio diversi ostaggi isrealiani.

Oggi il gruppo ha la sua sede centrale in Siria, a Damasco, dove il leader Ziyad al-Nakhalah vive, oltre a uffici anche a Teheran. La curiosa "luna di miele" del gruppo estremista sunnita, con le autorità di Teheran (sciite) si sarebbe incrinata, secondo il quotidiano arabo inglese Asharq al-Awsat, nel corso del conflitto tra Arabia Saudita e Yemen. Il "peccato" degli jihadisti palestinesi sarebbe stato quello di non condannare esplicitamente i sauditi. Gli iraniani avrebbero chiuso quindi i rubinetti dei finanziamenti, almeno temporaneamente, che sarebbero poi stati riaperti verso un ramo della stessa organizzazione. Lo scacchiere palestinese rimane del resto troppo importante, anche visto da Teheran.

