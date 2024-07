Piove sul bagnato per Biden: ha il Covid

When it rains, it pours. Per dirlo in italiano, piove sul bagnato. Joe Biden ha il Covid, nuovo stop alla sua finora complicata campagna elettorale. Cancellato un evento a Las Vegas, il presidente degli Stati Uniti è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Lui, che ha 81 anni, dice di sentirsi 'molto bene', e il medico conferma: sintomi lievi, temperatura normale e terapia avviata. Ma intanto tra i democratici sembrano aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa al secondo mandato.

Le immagini sui principali media mostrano Biden all'aeroporto di Las Vegas senza mascherina. L'inquilino della Casa Bianca è stato ripreso mentre sale le scale dell'Air Force One molto lentamente. "Il presidente ha ricevuto la prima dose di Paxlovid", ha poi comunicato il medico del presidente in una nota diffusa dalla White House. Il farmaco antivirale è il più usato negli Stati Uniti per pazienti dell'età di Biden.

here's live video of Biden boarding a plane to leave Vegas after self-isolate after testing positive for covid pic.twitter.com/tWy8yekvM8 — Aaron Rupar (@atrupar) July 17, 2024

Non ha intenzione di lasciare la corsa (per ora)

Per Biden non c'era momento peggiore per ammalarsi e mettere in stand-by per un numero imprecisato di giorni la campagna elettorale. Il suo partito (e il buonsenso) da settimane gli suggeriscono di incontrare più elettori possibili in eventi dal vivo, e di mostrarsi al pubblico più spontaneo, nel tentativo di rilanciarsi dopo la disastrosa performance al dibattito contro Donald Trump. E soprattutto per cercare di rassicurare sulla sua età avanzata e sul suo stato di salute, così da dimostrare di essere in grado di continuare la campagna elettorale, vincerla e governare altri quattro anni. Biden continua a fare resistenza di fronte al pressing "amico" per lasciare la corsa alla Casa Bianca e in una delle sue ultime interviste, rilasciata proprio qualche ora prima della diagnosi di Covid, ha dichiarato che avrebbe potuto riconsiderare la sua candidatura solo se "lo ordina il medico".

Intanto, a Milwaukee un altro giorno di gloria per Trump alla convention repubblicana. Standing ovation anche per il vice designato Dj Vance e per Peter Navarro, l'ex consigliere appena uscito dal carcere dopo una condanna per oltraggio al Congresso. Rispunta anche Manafort, l'ex responsabile della campagna 2016.