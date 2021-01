L'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca

Oggi si insedia il 46esimo presidente degli Stati Uniti. La cerimonia in una capitale blindata. Trump e la moglie Melania hanno già lasciato Washington diretti in Florida

Joe Biden diventa oggi ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti in un Inauguration Day diverso alla tradizione, tra pandemia e clima teso dopo l’attacco al Congresso da parte dei supporter pro Trump lo scorso 6 gennaio.

L'inizio della cerimonia intorno alle 17 (ora italiana), poi il giuramento di Biden e della vice presidente Kamala Harris. Biden e sua moglie Jill, insieme a Kamala Harris e al marito Douglas Emhoff, sono stati accolti da un picchetto d’onore schierato lungo la scalinata e dai leader democratici e repubblicani del Congresso. “È un nuovo giorno in America”, ha scritto Biden su Twitter poco prima del giuramento.

In Campidoglio per il giuramento di Biden sono arrivati Barack Obama e la moglie Michelle, George W. Bush e la moglie Laura, Bill e Hilary Clinton. Presenti anche il vicepresidente uscente Mie Pence e il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell.

Dopo un’intervento di Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota ed ex candidato alla primarie dei democratici vinte da Biden, e un preghiera del sacerdote gesuita Leo J. O’Donovan, la cantante Lady Gaga ha cantato l’inno americano prima del giuramento.

La prima a giurare è stata la vice presidente Kamala Harris.

++ in aggiornamento ++

L'ultimo giorno da presidente di Donald Trump

Donald Trump e la moglie Melania hanno già lasciato questa mattina la Casa Bianca, con una decina di minuti di ritardo rispetto all’orario previsto. La coppia si è imbarcata su un elicottero diretti alla Joint Base Andrews, dove il presidente uscente ha tenuto un breve discorso. “Sono stati quattro anni incredibili. Abbiamo fatto tanto", ha detto Trump, per poi aggiungere: "Vi amo, torneremo in qualche modo”. Secondo la Cnn Trump avrebbe ignorato il discorso che i suoi assistenti avevano preparato per lui in vista dell'evento di saluto alla Joint Base Andrews. La Cnn cita fonti bene informate precisando che Trump ha deciso di scartare il discorso dopo averlo letto questa mattina alla Casa Bianca.

Dopo il breve discorso di commiato - e salutati dalle note di YMCA - Trump e Melania si sono quindi imbarcati sull'Air Force One che li porterà in Florida, a Palm Beach.

JUST IN: In his closing remarks as President, Donald Trump wished the incoming administration “great luck,” but said “we will be back in some form.” https://t.co/pylyIzv6mm pic.twitter.com/BrnDeMMCMn January 20, 2021

Nel suo ultimo giorno da presidente, Trump ha concesso la grazia a 73 persone e commutato 70 sentenze. Tra i graziati Steve Bannon (“perseguito con accuse relative a frodi derivanti dal suo coinvolgimento in un progetto politico”, secondo una nota diffusa dalla Casa Bianca) e l’italiano Tommaso Buti.