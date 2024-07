Kamala Harris al posto di Joe Biden: chi è la vice presidente che può guidare gli Stati Uniti

"We did it, Joe". "Ce l'abbiamo fatta, Joe", diceva una raggiante Kamala Harris al telefono con Joe Biden, dopo l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 2020 che ha consegnato al ticket Biden-Harris la guida della Casa Bianca per i successivi quattro anni. Era la prima volta che una donna (di colore) assumeva il secondo ruolo più potente e importante del paese. Quando Harris ha fatto il suo ingresso nello Studio Ovale in qualità di vice presidente, gli occhi del mondo erano puntati tutti su di lei. Perché lei incarnava la speranza del progresso, dello sviluppo dei temi sociali e della tutela dei diritti delle donne, che erano stati indeboliti dalla precedente amministrazione, quella di Donald Trump. La sua nomina, per molti, significava l'inizio della fine del razzismo sistemico in America.

Come Harris può prendere il posto di Biden alle elezioni?

Ma a distanza di quattro anni, sulla vice presidente americana pendono diversi dubbi e, allo stesso tempo, ancora tante speranze. Può essere incoronata come candidata democratica per guidare la Casa Bianca? I rumors diventano sempre più incessanti. Fonti governative citate dai media statunitensi raccontano di Biden "ricettivo", ovvero più aperto, riguardo le discussioni sul suo futuro. Tanto che ai suoi più stretti consiglieri il presidente ha chiesto se "Kamala Harris può vincere".

Insomma, l'81enne presidente, che deve schivare il fuoco amico di numerosi esponenti del partito democratico e soprattutto donatori, preoccupati per la sua condizione mentale e fisica, sta esplorando per la prima volta la possibilità di fare un passo indietro per cedere il palcoscenico alla 59enne Harris. E forse le sue parole, pronunciate un giorno prima a un evento elettorale, ne sono la prova. Biden aveva definito la sua vice "in grado di fare la presidente benissimo".

La vice presidente sarebbe la scelta naturale per sostituire Biden, soprattutto per il ruolo che ricopre. Al tempo stesso, tuttavia, circolano molti dubbi attorno a Harris, che come vice presidente ha deluso molte aspettative e nei sondaggi risulta poco popolare, più o meno quanto lo stesso presidente. Ovviamente, la scelta di ritirarsi dalla corsa presidenziale spetta solo a Biden. La nomina di Harris come candidato presidente però non è automatica. In caso di ritiro di Biden, il suo nome (come quelli di altri candidati) deve passare al vaglio dei delegati nominati alla convention democratica in programma tra il 19 e il 22 agosto a Chicago, che sceglieranno chi correrà per la Casa Bianca.

Il ruolo di vice presidente, tra aspettative e dubbi

Mentre nel partito democratico molti esponenti esercitano un pressing su Biden per fargli fare un passo indietro, Harris è intervenuta sempre più davanti alle telecamere e ai giornalisti, apparendo energica, forte e brillante in modo da far risaltare le politiche e i successi raggiunti da Biden negli scorsi quattro anni. Queste apparizioni pubbliche le hanno dato soprattutto il merito di elevare la sua figura in un momento di crisi per il partito democratico e di riscattarsi anche da quell'incertezza che ha caratterizzato i primi due anni del suo mandato alla Casa Bianca.

Harris, come vice presidente, ha dovuto prendere incarichi complicati e impopolare, come la gestione della crisi migratoria al confine con il Messico, le questioni legate all'economia, e la tutela delle minoranze etniche (Harris è nata da madre indiana e da padre di origine giamaicana) e dei diritti produttivi delle donne (ha iniziato la sua carriera come assistente procuratore distrettuale, concentrandosi sui reati sessuali).

La debole affermazione di Harris nei quattro anni di mandato alla Casa Bianca ha fatto da volano alle critiche e gli sbeffeggi (anche di stampo misogino) rivolte a lei dal partito repubblicano. La domanda che molti si pongono ora è: se Biden dovesse decidere che il ruolo di presidente è troppo impegnativo per lui, la sua "partner fidata" vorrà guidare la Casa Bianca?