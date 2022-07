Joe Biden è positivo al Covid-19

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al Covid. L'inquilino della Casa Bianca sta bene e ha solo sintomi lievi, per questo - fanno sapere dallo staff - continuerà a lavorare sui vari dossier politici.

In una dichiarazione, la responsabile della comunicazione della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato che Biden “È completamente vaccinato con quattro dosi e presenta sintomi molto lievi".

Biden, che ha 79 anni, sta assumendo il Paxlovid, un farmaco antivirale usato per ridurre al minimo la gravità del Covid-19. Il presidente si isolerà alla Casa Bianca ma "continuerà a svolgere pienamente tutti i suoi doveri durante quel periodo", ha affermato Jean-Pierre. La first Lady, Jill Biden, è invece risultata negativa al test per il Covid questa mattina e manterrà il suo programma di lavoro.

Questa mattina il presidente Usa è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente.

Biden è risultato positivo al Covid-19, mentre l'intero paese registra un aumento di casi, a causa della presenza di nuove sottovarianti che sono altamente contagiose e che eludono più facilmente le protezioni fornite dalle vaccinazioni contro il coronavirus.