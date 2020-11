Il primo discorso di Joe Biden: "Io presidente di tutti, è tempo di curare l'America"

La vicepresidente Kamala Harris: "Non bisogna mai dare per scontata la democrazia. Ora abbiamo il potere di costruire un futuro migliore"

"Mi impegno ad essere il presidente che non divide ma unisce, che non vede stati rossi o stati blu, vede solo gli Stati Uniti". Joe Biden, presidente eletto, apre così il suo discorso della vittoria a Wilimington, in Delaware, dopo il trionfo nelle elezioni Usa 2020.

Il primo discorso di Joe Biden

"Il popolo di questa nazione ha parlato, ci ha garantito una vittoria chiara, convincente, una vittoria per il popolo con il maggior numero di voti ottenuto da un ticket presidenziale: 74 milioni di voti", dice Biden. "Capisco la delusione di chi ha votato per il presidente Trump, anche io ho perso un paio di volte. Ma ora diamoci una possibilità, è ora di mettere da parte la retorica dura, abbassiamo la temperatura. Torniamo a guardarci, torniamo ad ascoltarci. Per fare progressi dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari come nemici. Non sono nemici, sono americani. Sono americani". "La Bibbia ci dice che c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per costruire, un tempo per raccogliere, un tempo per seminare e un tempo per guarire. Questo è il momento di guarire in America", aggiunge.

La "missione immediata" della nuova amministrazione

Democratici e repubblicani possono cooperare, dice il presidente eletto. "Se possiamo decidere di non cooperare, allora possiamo decidere di cooperare. E io credo che questo sia parte del mandato del popolo americano, ci chiedono di cooperare". La nuova amministrazione ha una missione immediata: "Non possiamo riparare l'economia, ripristinare la nostra vitalità o assaporare i momenti più preziosi della vita - abbracciare un nipote, compleanni, matrimoni, lauree, tutti i momenti che contano di più per noi - finché non avremo riportato sotto controllo questo virus", dice riferendosi alla pandemia di coronavirus. Biden "farà ogni sforzo" per contrastare l'emergenza sanitaria: "Bisogna riportare il Covid sotto controllo", dice elencando le priorità della sua presidenza. "E' venuto il momento di guarire gli Stati Uniti", ribadisce alludendo alla necessità di dialogare. "E' venuto il momento di eliminare il razzismo".

"Dobbiamo recuperare l'anima dell'America. La nostra nazione è plasmata dalla battaglia costante tra i nostri istinti migliori e i nostri impulsi più oscuri. E ciò che i presidenti dicono in questa battaglia è importante. È tempo che i nostri istinti migliori prevalgano", afferma. "Stasera il mondo intero sta guardando l'America, e credo che al nostro meglio, l'America sia un faro per il mondo. Guideremo non solo con l'esempio del nostro potere, ma con il potere del nostro esempio", dice ancora.

Le parole di Kamala Harris, prima donna vice presidente Usa

Prima di Biden, sul palco è salita la vicepresidente eletta degli Stati Uniti Kamala Harris. "La democrazia - ha spiegato - è forte tanto quanto la nostra volontà di lottare per essa. Non va mai data per scontata, richiede lotte e sacrifici ma è gioia e progresso perché noi, il popolo, abbiamo il potere di costruire un futuro migliore". "Noi, la gente, ora abbiamo il potere di costruire un futuro migliore".