Tre scenari se Biden si ritira: cosa succederà

L'argine sta per cedere. Joe Biden si ritirerà dalla corsa alla riconferma alla Casa Bianca. L'annuncio forse già nel fine settimana. I media Usa ne sono certi, il presidente in privato è rassegnato alle crescenti pressioni e ai sondaggi negativi.

Stillicidio di indiscrezioni

Lo stillicidio di indiscrezioni dovrebbe durare solo qualche altro giorno. Joe Biden "sta prendendo sul serio le richieste di farsi da parte come candidato presidenziale" e sta facendo "un esame di coscienza", riferiscono fonti informate alla Reuters. "E' impegnato in una ricerca interiore, lo so per certo", ha detto una delle fonti. "Ci sta pensando molto seriamente": Nancy Pelosi ha detto ai democratici della Camera di essere convinta che Biden "potrebbe convincersi presto a lasciare", secondo il Washington Post. Anche i mega donatori democratici sono convinti che Joe Biden sia vicino ad ritirarsi: lo rivela il Financial Times, riferendo che diversi miliardari di Wall Street e Hollywood hanno "minacciato" di interrompere i finanziamenti.

Un altro democratico della Camera ha chiesto a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. E' Jim Costa, eletto in California dal 2005. Ha dichiarato che "per il bene del Paese, penso che sia giunto il momento che il presidente passi il testimone alla nuova generazione affinché porti avanti la sua eredità".

La vice Kamala Harris è ora in pole position, dovrebbe essere lei a sfidare Trump a novembre, per un motivo molto semplice e concreto, perché avrebbe accesso direttamente ai fondi elettorali e nei 120 giorni che mancano alle elezioni gli spazi per costruire altre candidature non ce ne sono. Ormai Biden ha capito che gli ostacoli sul suo percorso sono troppi, scrive il sito di informazione politica Axios: "Insostenibile lo scrutinio di ogni suo atto e parola dal disastroso dibattito che ne ha messo in luce le fragilità".

Il presidente potrebbe fare un annuncio riguardo il suo futuro subito dopo la conclusione della convention Repubblicana, secondo il sito americano The Hill, che cita fonti interne al Partito democratico.

Tre scenari

Sono tre gli scenari possibili a questo punto. Il ritiro di Joe Biden senza dare l'endorsement alla sua vice Kamala Harris, lasciando la decisione ai delegati della Convention di Chicago con delle mini primarie; l'appoggio alla sua vice ma lasciando aperta la porta a soluzioni alternative; le dimissioni da presidente, che garantirebbe alla Harris di prendere il suo posto e di correre da "incumbent". Tre ipotesi, dunque, sul sempre più probabile cambio in corsa del ticket presidenziale. Impensabile che Kamala Harris non avrà un ruolo di primo piano, in ogni caso.

Kamala Harris viene considerata la candidata ufficiale se Biden dovesse ritirarsi. La discussione tra strateghi democratici e donatori si sta già indirizzando su chi può correre come vice di Harris: tra i candidati figurano il senatore dell'Arizona Mark Kelly, il governatore del Kentucky Andy Beshear (molto popolare) e del North Carolina Roy Cooper. Due figure di rilievo hanno detto ai vertici che non intendono candidarsi: sono il governatore della California Gavin Newsom e quella del Michigan Gretchen Whitmer.

Sondaggi shock

Secondo sondaggi tra gli elettori realizzati dalla società democratica Blue Rose Research e visti dal Wall Street Journal, Biden è indietro non solo in tutti gli stati in bilico, ma rischia grosso anche in quelle che sono considerate roccaforti democratiche come New Hampshire, Minnesota, New Mexico, Virginia e Maine. Biden è in vantaggio di soli 2,9 punti percentuali persino nel New Jersey, Stato che da mezzo secolo alle presidenziali volta le spalle ai repubblicani.

Impossibile, per i democratici, pensare di non fare almeno un tentativo di azzerare tutta la campagna elettorale e ripartire con rinnovato slancio. E con un altro candidato alla presidenza.

Trump accetta la nomination: il discorso

E' durato circa un'ora e mezza il discorso di Donald Trump alla Convention nazionale dei repubblicani. Si tratta del discorso più lungo tra quelli pronunciati per l'accettazione della nomination per la corsa alla Casa Bianca. Un discorso che i media statunitensi hanno seguito con un pesante fact checking a proposito delle accuse lanciate all'amministrazione Biden su immigrazione, aumento dell'inflazione e della criminalità, oltre che sulle dichiarazioni relative alla sconfitta dell'Isis "in due mesi" o ancora all'uso politico della giustizia contro il miliardario. Un discorso in cui Trump ha annunciato una "vittoria incredibile" a novembre dopo cui l'ex presidente terrà fede alle sue promesse mettendo fine ai conflitti, fermando l'immigrazione e rendendo l'America di nuovo grande.

"Mi candido a diventare il presidente di tutta l'America, non di metà dell'America, perché non c`è vittoria nel vincere per metà dell`America", ha detto nel suo discorso: "Stasera, con fede e devozione, accetto con orgoglio la vostra nomination a presidente degli Stati Uniti. Sono davanti a voi questa sera con un messaggio di fiducia, forza e speranza. Tra quattro mesi avremo una vittoria incredibile e daremo inizio ai quattro anni più grandiosi nella storia del nostro Paese".

"Il sangue scorreva ovunque eppure, in un certo senso, mi sentivo al sicuro, perché avevo Dio al mio fianco", ha detto alla folla dei suoi sostenitori e poi ha osservato un minuto di silenzio per Corey Comperatore, un pompiere di 50 anni ucciso da uno dei proiettili sparati contro di lui. Donald Trump ha poi baciato l'elmetto dell'uniforme della vittima presente sul palco.



L'ex presidente ha poi accusato Biden, sempre più in difficoltà con la sua nomination, su inflazione e politica estera, nominandolo una sola volta. Parlando delle guerre nel mondo ha poi detto: "Mi basta una telefonata per fermare una guerra" e "metterò fine a ogni singola crisi internazionale creata dall'attuale amministrazione, inclusa l'orribile guerra con Russia e Ucraina". "Sotto la nostra guida, gli Stati Uniti saranno nuovamente rispettati. Nessuna nazione metterà in dubbio il nostro potere, nessun nemico dubiterà della nostra potenza. I nostri confini saranno totalmente sicuri. La nostra economia decollerà. Ripristineremo la legge e l'ordine nelle nostre strade, il patriottismo nelle nostre scuole e, cosa più importante, ripristineremo la pace, la stabilità e l`armonia in tutto il mondo", ha detto Trump.

"I nostri oppositori hanno ereditato un mondo in pace e lo hanno trasformato in un pianeta di guerra", ha attaccato Trump facendo riferimento al ritiro "caotico" dall`Afghanistan. "Imbaldanzita da quel disastro, la Russia ha invaso l`Ucraina. Israele ha subito il peggior attacco della sua storia. Ora la Cina sta circondando Taiwan", ha aggiunto tentando di tracciare un collegamento tra i diversi conflitti esteri. Il candidato repubblicano alle presidenziali Usa, poi, è tornato su uno dei suoi cavalli di battaglia e ha promesso "la più grande operazione di deportazione nella storia del nostro Paese", "anche più grande di quelle del presidente Dwight Eisenhower di molti anni fa. Sapete, era un moderato ma credeva fortemente nei confini. Ha condotto la più grande operazione di deportazione che abbiamo mai avuto".

Poco prima, sempre in tema di migrazione e di aumento della criminalità, aveva dichiarato che nei paesi centroamericani come El Salvador la criminalità si riduce perché "mandano i loro assassini negli Stati Uniti d`America"."Al centro della piattaforma repubblicana c`è il nostro impegno a porre fine a questo incubo al confine e ripristinare completamente i confini sacri e sovrani degli Stati Uniti d`America. Lo faremo il primo giorno. Ciò significa due cose fin dal primo giorno: trivellare, tesoro, trivellare e chiudere i nostri confini", ha detto Trump riferendosi all'aumento dei lavori per la produzione di petrolio. Trump ha anche fatto un accenno al Medio Oriente e ha minacciato coloro che detengono ostaggi americani: pagheranno "un prezzo molto alto" se non verranno rilasciati. "Al mondo intero, dico questo: vogliamo i nostri ostaggi, ed è meglio che tornino prima che io assuma l'incarico, altrimenti pagherete un prezzo molto alto", ha dichiarato senza specificare a quali ostaggi si riferisse. Ci sono più di 60 americani tenuti in ostaggio o detenuti ingiustamente in tutto il mondo, compresi otto americani in mano ad Hamas a Gaza.