Spiega di essere allergico ma il piatto è letale: 19enne muore al ristorante

Un adolescente è morto per una reazione allergica dopo aver mangiato un burrito contenente sesamo nonostante richiesto ripetutamente al ristoratore di controllare che non ci fossero allergeni. Il terzo morso è stato letale per Joe Dobson, 19 anni, in vacanza con gli amici nella località balneare di Playa del Carmen.

L'adolescente, che era allergico a sesamo, uova, latte e arachidi, aveva ordinato un burrito vegetariano chiedendo più volte al personale in spagnolo e inglese se c'era del sesamo nel cibo. Nonostante le rassicurazioni al terzo morso si è accorto che qualcosa non andava.

I suoi amici hanno detto che dopo soli tre morsi si era reso conto di aver mangiato del sesamo, ma il personale del ristorante non avrebbe fatto nulla per soccorrerlo. Gli amici lo hanno accompagnato di corsa nell'appartamento che avevano in affitto per recuperare l'antistaminico ma era già troppo tardi. Ora una inchiesta della autorità messicane sta facendo luce sulle eventuali responsabilità