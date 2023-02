Va a casa della nonna morta per sistemare l'appartamento: la polizia pensa sia un ladro e lo uccide

Ucciso dalla polizia in circostanze assurde. Un giovane era entrato a casa della nonna morta per ripulire e sistemare l'appartamento, ma la polizia lo ha scambiato per un ladro e gli ha sparato uccidendolo: si chiamava Joe Frasure Jr, aveva 28 anni, ed è morto martedì a Wyoming, in Ohio, dopo essere stato portato in ospedale lunedì. Lo riportano i media statunitensi sottolineando che l'uccisione è l'ultima di una serie di controverse azioni da parte della polizia in tutti gli Stati Uniti.

La polizia ha fornito la sua versione: ha dichiarato che gli agenti sospettavano che Frasure fosse un ladro dopo la chiamata di un vicino al numero 300 di Durrell Avenue, secondo il quale l'abitazione avrebbe dovuto essere vuota. La famiglia di Frasure invece ha spiegato che il giovane stava semplicemente ripulendo l'appartamento dopo la morte della nonna. Quando gli agenti sono arrivati, hanno visto Frasure e suo padre sul retro dell'edificio. Secondo la polizia, Frasure non ha seguito gli ordini, scappando e cercando di lasciare l'area su un minivan. I colpi sono stati sparati contro il furgone quando il mezzo "ha quasi colpito un agente", dice la polizia. Ma la dinamica dei fatti andrà chiarita, la famiglia contesta infatti la versione.

Frasure è stato colpito almeno una volta alla testa. È stato trasportato all'University of Cincinnati Medical Center, dove è poi deceduto. I funzionari di polizia hanno detto che il video dei fatti verrà reso pubblico venerdì. Gli agenti coinvolti non sono stati identificati.