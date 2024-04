Joel Cauchi, chi è il killer della strage al centro commerciale: "Voleva uccidere le donne"

Joel Cauchi, l'uomo che ha accoltellato in un centro commerciale di Sydney decine di persone, avrebbe appositamente preso di mira le donne. L'ipotesi è stata riferita dalla polizia australiana, che sta indagando sull'attacco avvenuto sabato 13 aprile, quando Cauchi ha ucciso sei persone, di cui cinque donne, e ne ha ferite un'altra dozzina. Le prove video mostrano l'uomo con la barba lunga e armato di coltello che si avventa verso le vittime nell'affollato complesso commerciale Westfield nel sobborgo di Bondi Junction.

Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Karen Webb, ha riferito ad Abc news che risulta "ovvio" che Cauchi fosse concentrato sulle donne. L'unico uomo ucciso nell'attacco è stata la guardia di sicurezza, Faraz Tahir di 30 anni, intervenuto per bloccare l'attentatore senza riuscirci. "I video parlano da soli", ha aggiunto Webb. "È ovvio per me ed è ovvio per gli investigatori. Sembra evidente che l'autore del reato si sia concentrato sulle donne ed abbia evitato gli uomini", ha precisato il commissario.

Chi era il killer di Sydney

Sulla figura dell'attentatore sono emersi finora alcuni dettagli. Secondo il profilo sui social media, Joel Cauchi veniva da Toowoomba, una città vicino a Brisbane nel Queensland. Aveva frequentato una scuola superiore e un'università locali. L'uomo sfoggiava un caratteristico tatuaggio di un drago grigio, rosso e giallo sul braccio destro. Questo dettaglio avrebbe aiutato gli investigatori ad identificarlo. La famiglia di Joel Cauchi ha ammesso che il figlio aveva sofferto di problemi di salute mentale "sin da quando era un adolescente". A 17 anni, le autorità sanitarie gli avevano diagnosticato la schizofrenia.

Le comunicazioni con i genitori risultavano intermittenti e avvenivano solo tramite messaggi di testo, con l'uomo che viveva prevalentemente in veicoli e ostelli. È emerso inoltre che un mese prima dell'attacco, Joel Cauchi si era recato a Sydney dove aveva affittato un piccolo magazzino. Secondo la polizia, l'unità conteneva i suoi effetti personali. Il proprietario di un'attività di affilatura di coltelli nel Queensland ha riferito al Guardian Australia che circa tre anni fa l'aggressore aveva chiesto di affilare due "coltelli". L'imprenditore avrebbe ritenuto "strana" la richiesta in quanto "non era né uno chef né un macellaio". Cauchi avrebbe risposto: "Mi diletto solo un po' in giardino con i coltelli e li uso tutti i giorni".

L'attacco in un centro commerciale

Il 15 aprile le forze dell'ordine locali hanno detto di stare indagando sul motivo per cui un uomo di 40 anni con una malattia mentale sembrasse puntare alle donne mentre vagava per un centro commerciale di Sydney con un grosso coltello. L'uomo è stato identificato come Joel Cauchi. Il suo violento assalto, durato mezz'ora, si è concluso quando è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un ispettore di polizia, Amy Scott. Cinque delle sei vittime uccise da Joel Cauchi erano donne. Anche la maggior parte delle persone ferite erano donne. In una dichiarazione, i genitori di Cauchi hanno espresso le loro condoglianze alle vittime e hanno denunciato le azioni del figlio come "veramente orribili". Rivolgendosi all’ufficiale che ha sparato a morte al figlio, hanno detto: "Stava facendo solo il suo lavoro per proteggere gli altri e speriamo che se la stia cavando bene".

Le vittime

Secondo il padre, Andrew Cauchi, il figlio aveva smesso di prendere medicine. "Voleva una ragazza ma non aveva abilità sociali ed era frustrato a morte", ha dichiarato quando gli è stato chiesto perché il figlio avesse preso di mira le donne. Le vittime di Cauchi erano Ashlee Good, 38 anni, che col proprio corpo ha difeso dalle coltellate la figlia di nove mesi; Dawn Singleton, 25, Jade Young, 47, Pikria Darchia, 55, Yixuan Cheng, 25, e la guardia di sicurezza Faraz Tahir, 30. Altre dodici persone sono state portate in ospedale con ferite da arma da taglio, quattro di loro sono state poi dimesse. È ancora in ospedale invece la bambina di nove mesi della signora Good, che sarebbe in condizioni stabili.