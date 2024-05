Il 'veterano' John Swinney nuovo premier della Scozia

Il veterano dello Scottish National Party (SNP) John Swinney è stato scelto come nuovo leader del partito e si appresta a succedere a Humza Yousaf come primo ministro della Scozia. La sua candidatura è stata l'unica messa in campo dopo le dimissioni di Yousaf. "Sono profondamente onorato di essere stato eletto leader dell'Snp. Darò tutto quello che ho per servire il mio partito e il mio Paese", ha scritto su X Swinney, che è entrato nel partito da adolescente nel 1979.

I am deeply honoured to have been elected as Leader of @theSNP. I will give all that I have to serve my Party and my Country. — John Swinney (@JohnSwinney) May 6, 2024

Yousaf, che era stato il primo musulmano a guidare una nazione democratica dell'Europa occidentale nel marzo 2023, si è dimesso la scorsa settimana dopo che la sua decisione di porre fine a una coalizione con il Partito Verde gli si è ritorta contro, scatenando una gara per scegliere il suo sostituto. L'ex ministro delle Finanze Kate Forbes, che aveva perso per poco una gara di leadership con Yousaf quando Nicola Sturgeon si dimise da leader, avrebbe dovuto sfidare Swinney per la premiership, ma giovedì scorso si è tirata fuori dalla gara. Forbes aveva detto che lei e Swinney condividevano un "obiettivo comune".

Il 60enne nuovo leader dell'Snp è uno stretto collaboratore di Sturgeon, dimessasi l'anno scorso e la cui immagine è stata da allora macchiata da un'indagine sulle finanze dell'SNP. Durante il mandato di quest'ultima, è stato vice primo ministro per quasi dieci anni dal 2014 al 2023, un record di longevità in quella posizione. Ancor più di Humza Yousaf, John Swinney incarna la continuità all'interno di un Snp che sta perdendo terreno nei sondaggi ed è minacciato nelle sue roccaforti dall'ascesa del Partito Laburista a pochi mesi dalle elezioni generali britanniche.