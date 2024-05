Ucciso durante un furto l'attore Johnny Wactor

È morto tragicamente ad appena 37 anni l'attore di "General Hospital" Johnny Wactor, freddato a colpi di pistola mentre cercava di sventare un furto. Lo riporta il quotidiano Los Angeles Times che, citando fonti della polizia, spiega che Wactor ha sorpreso tre uomini intenti a rubare alcuni pezzi della sua auto, in particolare il convertitore catalitico, il dispositivo di controllo delle emissioni di scarico che contiene metalli preziosi che possono essere rivenduti sul mercato illegale fruttando diverse migliaia di dollari. Il 37enne ha cercato di fermarli, ma la reazione dei ladri non gli ha lasciato scampo.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB