Azzannato alla gola dal suo pitbull: 37enne muore in ospedale

Un uomo di 37 anni Jonathan Hogg, è deceduto all'ospedale di Manchester, in Inghilterra, a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato aggredito dal suo cane. Il 37enne è stato azzannato alla gola dal suo pitbull ed è morto dopo l'arrivo al nosocomio: Hogg, lascia la due figli, una bimba di due anni e un bambino di soli 4 mesi.

La tragedia è avvenuta giovedì scorso, quando le forze dell'ordine hanno rinvenuto l'uomo in una pozza di sangue a Westleigh Lane. Soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, il 37enne è morto all'alba di venerdì. La famiglia Hogg ha rilasciato una dichiarazione riportato sul sito della Greater Manchester Police: "Jonathan era una persona molto amata, sensibile e gentile che non saprà mai quanto fosse amato e apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano". Ian, fratello di Jonathan, aveva invece espresso il suo dolore attraverso un post su Facebook: "Ho il cuore spezzato.Non posso credere che sto scrivendo questo":

Due persone sono state arrestate in relazione alla morte del 37enne: si tratta dei due proprietari dell'allevamento di cani da cui Jonathan Hogg ha acquistato l'animale. Le forze dell'ordine hanno sequestrato anche 15 esemplari, nove cuccioli e sei cani adulti, potenzialmente pericolosi come quello che ha aggredito l'uomo a Manchester, poi abbattuto dagli agenti. La polizia ha cercato di calmare l'animale, ma dopo aver aggredito mortalmente il suo padrone, il cane è risultato ingestibile, costringendo i poliziotti a ucciderlo per evitare che potesse fare del male a qualcun altro.