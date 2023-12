Morto Jonathan Samerano, il dj rapito da Hamas durante l'attacco al rave

Purtroppo è arrivata la triste conferma: il dj Jonathan Samerano è morto. Il giovane originario di Tel Aviv era stato rapito lo scorso 7 ottobre dalle milizie di Hamas: il 21enne stava partecipando al rave vicino a Re'im la mattina dell'attacco, poi è scappato nel vicino Kibbutz Be'eri dove è stato ferito e rapito. La notizia della morte di Samerano è stata confermata dalle autorità israeliane, che hanno già provveduto a informare la famiglia. Jonathan ha lasciato due genitori, Kobi e Ayelet e un fratello, Yair.

Morto Jonathan Samerano, il dj rapito da Hamas

Secondo la ricostruzione riportata dai media locali, il giorno dell'assalto di Hamas il 21enne stava suonando al festival musicale di Re'im: all'arrivo dei miliziani sarebbe corso via insieme agli altri giovani che stavano partecipando al rave, per rifugiarsi nel vicino Kibbutz Be'eri. Lì sarebbe stato ferito e raggiunto da alcuni membri di Hamas, che lo hanno portato via e fatto prigioniero. Nelle ultime settimane gli amici e i familiari di Jonathan avevano sperato in un ritorno a casa: lo scorso 18 novembre erano scesi in piazza con cartelli, foto e bandiere, chiedendo a gran voce la sua liberazione.

Adesso invece, a quasi due mesi dall'attacco di Hamas in cui hanno perso la vita circa 350 persone, all'elenco delle vittime va ad aggiungersi anche il nome del giovane dj. Quella mattina il 21enne, che si trovava in insieme a tre amici, aveva informato la madre che stava per tornare a casa, ma poi di lui si sono perse le tracce. I soldati israeliani hanno rinvenuto subito i cadaveri dei suoi amici, ma non quello di Jonathan "Jonathan era un ragazzo magico, circondato da amici, un Dj che voleva solo fare musica, crescere, essere felice e viaggiare. Aveva tanti sogni", hanno spiegato i familiari al Times of Israel. In ricordo del 21enne verrà organizzata una cerimonia funebre, poi la famiglia inizierà la shiva, il periodo di lutto lungo sette giorni.

