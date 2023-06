Ragazzino afroamericano ucciso dalla polizia, in un video le ultime parole: "Fermati per favore"

Ancora un caso di violenze da parte della polizia contro afroamericani. Un ragazzino di appena 14 anni è stato ucciso dalla polizia di Aurora, in Colorado, nel corso di un inseguimento. La vittima è Jor'Dell Richardson, è stato colpito all'addome ed è morto in ospedale. Il caso di cronaca è dello scorso 1 giugno ma la polemica infiamma gli Usa dopo che sono stati resi noti i filmati delle bodycam degli agenti coinvolti.

Secondo gli agenti il ragazzino aveva rubato delle sigarette elettroniche con degli amici. Il video mostra il 14enne che tenta di fuggire ma viene bloccato da uno degli agenti. C'è anche l'audio. Si sentono gli agenti che urlano al ragazzo di fermarsi, una volta a terra lui implora "Fermati per favore, mi hai preso". Poi l'arrivo di un altro agente e lo sparo.

Una commissione d'inchiesta sta indagando sull'accaduto. L'agente che ha bloccato il ragazzo a terra si chiama James Snapp. L'altro, quello che l'ha ucciso, Roch Gruszeczka. Nel video è quest'ultimo che dice. "Lascia andare quella fottuta pistola" e ancora: "Ti sparo".

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Aurora, Colorado, released body camera footage following the death of Jor'Dell Richardson, a teenager who was shot by an officer after an alleged robbery https://t.co/6xpBU0G5AO pic.twitter.com/Msqqa0ZAJg