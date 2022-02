Aereo turistico si schianta: muore skater di 22 anni star di YouTube

Josh Neuman, skater di 22 anni e star di YouTube, ha perso la vita nello schianto di un aereo turistico avvenuto in Islanda. Insieme a lui hanno perso la vita altre tre persone, tra cui il paracadutista e influencer Nicola Bellavia. Il 22enne, noto al pubblico per i filmati con lo skate che girava in ogni angolo del globo, aveva una pagina YouTube con oltre un milione di follower: si trovava in Islanda proprio per un lavoro finanziato dal marchio belga Suspicious Antwerp

Al momento le cause dell'incidente aereo non sono state chiarite. Domenica scorsa velivolo si è schiantato vicino al lago Thingvallavatn, a est di Reykjavik. I corpi delle quattro vittime sono stati rinvenuti nei pressi dei resti dell'aereo, ma la polizia locale ha reso note le identità delle vittime soltanto qualche giorno dopo. Un vero lutto per gli sportivi amanti dello skate, visto che Neuman era uno dei più seguiti e vantava il filmato di skate con più visualizzazioni nella storia di YouTube.