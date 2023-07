Chi è Julian Assange e perché festeggia in carcere i suoi 52 anni

Le candeline dei suoi 52 anni Julian Assange le spegnerà (si fa per dire) in una galera inglese. Si tratta del quarto compleanno di fila che trascorre in prigione, l'undicesimo se si considerano gli anni che ha passato rinchiuso nell'ambasciata ecuadoriana di Londra, da quando è stato privato della libertà senza aver subìto alcuna condanna. Il fondatore di Wikileaks attende un responso per quanto riguarda l'estradizione negli Stati Uniti. Ne approfittiamo per ricordare la vicenda giudiziaria di un uomo che ha osato opporsi alle atrocità della guerra, rivelando i segreti di Washington e del suo apparato militare.

Di cosa è accusato

Negli Stati Uniti l'uomo è ricercato con un'accusa penale che includerebbe fino a 18 capi di imputazione e 175 anni di carcere per aver diffuso, tramite Wikileaks (la piattaforma che aveva fondato), centinaia di documenti militari statunitensi riservati e dispacci diplomatici relativi alle guerre in Afghanistan e Iraq. Nel 2010 WikiLeaks divenne famoso dopo aver rilasciato migliaia di file segreti classificati da cui emergevano azioni riprovevoli da parte degli Stati Uniti sia in Afghanistan che in Iraq, dove erano presenti le forze militari a stelle e strisce. Venivano denunciate uccisioni di civili e varie atrocità e torture ad opera delle forze militari statunitensi. I documenti vennero ripresi e diffusi dalle principali testate di tutto il mondo, certificando la più grande violazione della sicurezza nella storia militare degli Stati Uniti. Da quel momento Washington lo ha inserito in cima alla lista nera dei suoi nemici. Le imputazioni a carico di Assange vengono perciò lette da molti come un mero "processo politico" nei suoi confronti.

Eroe della libertà di stampa

Reputato un criminale dal Pentagono e dai giudici Usa, Assange incarna secondo molti un eroe per la liberà di stampa. I suoi sostenitori in tutto il mondo non cessano da anni di supportarlo, elevandolo a simbolo del diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e approfondito. Una delle ultime manifestazioni è stata organizzata a Hyde Park a Sydney (Australia) per una marcia attraverso la città, guidata dalla moglie Stella Moris in Assange, che è stata anche il suo avvocato. Al momento le corti del Regno Unito stanno decidendo, si teme negativamente, sui ricorsi contro l'estradizione negli Stati Uniti. "Eppure dei piccoli segnali di speranza a cui aggrapparsi cominciano a intravedersi", ha commentato Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia.

La moglie in Vaticano

Pochi giorni fa in Vaticano è avvenuto un incontro tra Papa Francesco e la moglie di Julian Assange con i loro due figli, che continuano a battersi per la liberazione dell'uomo. "Solo pochi giornali hanno ripreso la notizia, come se la detenzione di un uomo innocente, privato della libertà per aver svolto il suo lavoro di giornalista, non meriti attenzione", ha stigmatizzato la deputata pentastellata. "Sotto attacco non c'è solo un uomo, ma la stessa libertà di stampa e i giornalisti e le giornaliste, così come chiunque abbia a cuore la libertà di espressione, dovrebbero essere in prima linea nel chiedere ogni giorno la sua liberazione", ha affermato Ascari. In varie città sono stati organizzati flash mob per supportare la liberazione di Assange. Uno anche a Reggio Emilia dalle ore 18,30 in Piazza Martiri. #FreeAssange