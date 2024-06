Julian Assange colpevole, ma libero (con un divieto)

Colpevole sì, ma libero. È la condizione di Julian Assange, l'informatico australiano fondatore di WikiLeaks. Il tribunale statunitense di Saipan ha accettato ufficialmente il patteggiamento con la sua dichiarazione di colpevolezza, poiché la pena inflitta coincide con la detenzione già scontata Assange è libero. Si mette la parola fine a una vicenda lunga 14 anni. Julian Assange "può lasciare quest'aula da uomo libero", ha dichiarato il giudice Ramona Manglona al termine della breve udienza. Sul profilo X di WikiLeaks sono comparse le foto di Assange da uomo libero.

Assange era accusato di aver divulgato nel 2010 più di 300.000 documenti riservati dell'esercito statunitense. In base all'accordo raggiunto, il fondatore di WikiLeaks si è dichiarato colpevole di un solo capo d'accusa: quello di aver ottenuto e divulgato informazioni sulla difesa nazionale. "Ho incoraggiato la mia fonte", la soldatessa statunitense Chelsea Manning, artefice della massiccia fuga di notizie, "a fornire materiale classificato", ha ammesso in tribunale Assange, provato ma "visibilmente rilassato", secondo quanto riferito dai reporter. Dopo il patteggiamento, Julian Assange non potrà ritornare negli Stati Uniti senza autorizzazione.

Julian has arrived at the federal court house in Saipan.



I watch this and think how overloaded his senses must be, walking through the press scrum after years of sensory depravation and the four walls of his high security Belmarsh prison cell.



