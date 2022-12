Bambino di 8 anni divorato da un coccodrillo davanti agli occhi della mamma

La tragedia si è consumata in pochissimi istanti. Un bambino di 8 anni stava giocando sulle rive di un fiume con il fratellino quando all’improvviso dall’acqua è sbucato un grosso coccodrillo che l’ha attaccato e trascinato nel fiume. È successo il 30 ottobre scorso in Costa Rica, nel villaggio di Matina. Julio Otero Fernández aveva solo 8 anni, era lì con tutta la sua famiglia proveniente dal Nicaragua, compresa la mamma, Margine Fernández, che ha fatto di tutto per salvarlo. La donna ha lottato contro il grosso rettile senza però riuscire a fare molto. Si trattava di un coccodrillo americano, specie molto pericolosa che può arrivare fino a 5 metri di lunghezza.

"Lo ha afferrato e gli ha strappato la testa - ha dichiarato un testimone oculare - Poi lo ha afferrato di nuovo e lo ha trascinato sotto". Il padre ha raccontato alla stampa che il predatore è riemerso più di un'ora dopo il feroce attacco, tenendo ancora il corpo di suo figlio tra le fauci. Gli agenti di polizia si sarebbero rifiutati di sparare all'animale, dicendo di non avere "l'autorità" per aprire il fuoco. In Costa Rica i coccodrilli sono animali protetti.

Quasi un mese dopo l’accaduto la notizia della cattura di un grosso coccodrillo: una volta ucciso nella sua pancia sono stati ritrovati resti umani, ossa e ciocche di capelli che Margine Fernández ha riconosciuto essere del figlio. Per avere la certezza che si tratti del piccolo Julio Otero si attende l’esito delle analisi ufficiali.