C'è un fiore nel giardino della sede diplomatica dell'Azerbaigian a Roma dove incontriamo l'ambasciatore Rashad Aslanov: è una grande orchidea composta di mosaici iridescenti. "È lo xar?bülbül, il fiore del Karabakh". Una specie rara, legata alla cultura locale tanto che la sua simbologia è ricorrente sui tappeti azeri, così come in leggende e miti. Si dice che non possa crescere lontano dalla patria.

Le parole e ancora di più i simboli sono importanti per i popoli, soprattutto quando la narrazione del presente si nutre delle tradizioni ancestrali. Così quello che può sembrare solo il vezzo di una tassonomia fin troppo accurata, diventa fin da subito la matrice di un racconto che rivela le ragioni di una parte in causa di un conflitto che insanguina il giardino del Caucaso. "È come se vi avessero privato dei giardini di Taormina, dei templi di Agrigento, delle spiagge della Sicilia" spiega Aslanov accogliendoci tra mappe, foto e volumi enciclopedici che raccontano del Karabakh azero. "C'è una parte non raccontata in questo conflitto di cui voi giornalisti mostrate solo le immagini degli armeni in fuga; lo chiamate esodo, pulizia etnica, ma non è vero, mi faccia raccontare la verità".

La verità quando si siede sulla poltrona di Baku inizia appunto con la tassonomia e dai simboli. Per questo quando parlano della regione del Karabakh qui non si usa distinguerla nelle sub regioni di inferiore o superiore (o Nagorno) come i più hanno potuto ascoltare nei racconti del conflitto che vede opposti Armenia e Azerbaigian. Ma partiamo dall'inizio.

Karabakh casa di 750mila azerbaigiani

Aprendo i libri di storia del Caucaso trovare i buoni è spesso complicato. Per provare a inquadrare la complessa questione della sovranità del Karabakh dobbiamo fare qualche passo indietro consapevoli di come la mediazione internazionale - anche attraverso il Gruppo di Minsk dell'OSCE - non sia riuscita a trovare una soluzione pacifica a un conflitto che insanguina il Caucaso dall'inizio del secolo.

Il Karabah è una regione formalmente dell'Azerbaigian che è stata occupata militarmente dall'Armenia a partire dal 1993.

Un po' di storia Gli Armeni - una popolazione di etnia indoeuropea originaria del Caucaso che richiamano la propria discendenza a quella di Noé - sostengono che la propria presenza nella regione risalga a migliaia di anni fa. Ma nel corso dei secoli, vari imperi e regni si sono succeduti in questo crocevia tra Europa, Asia e Medio Oriente. Con la caduta dell'impero russo e di quello ottomano dopo la prima guerra mondiale, la regione è diventata teatro di conflitto tra i nuovi stati nazionali del Caucaso: la Repubblica Democratica dell'Azerbaigian - la prima repubblica democratica e secolare nel mondo musulmano - contendeva alla Repubblica Democratica di Armenia territori abitati da popolazioni miste di armeni e azeri tra cui il Karabakh, Nakhchivan e Zangezur. Dal 1918 una serie di scontri militari ha visto massacri e pulizie etniche da entrambe le parti. Erano gli anni in cui gli armeni vivano il Medz Yeghern, le deportazioni dall'Anatolia dove gli Ottomani giustificarono le violenze che colpirono un milione di persone come misura di sicurezza dovuta al sospetto che gli Armeni simpatizzassero per la Russia nemica. Con l'arrivo dell'armata rossa nel 1920 sia l'Armenia che l'Azerbaigian divennero parte dell'Unione Sovietica come membri della Federazione Sovietica Transcaucasica. Gli azeri desideravano avere una contiguità territoriale con la Turchia (alla stregua del proclama "un popolo, due stati") nonostante le popolazioni locali affermavano la volontà della popolazione a far parte dell'Armenia. Ma a Mosca Stalin nel 1921 mantiene il Karabakh all'Azerbaigian e nel 1923 crea l'Oblast Autonoma della Regione del Nagorno Karabakh all'interno della Repubblica Sovietica Azerbaigiana: una decisione che ha seminato i semi del conflitto futuro. "La regione del Karabakh, situata in territorio azerbaigiano, al confine con l'Armenia, dal periodo antico, fino all'occupazione dell'Impero zarista, nel 1805 (trattato di Kurakchay, firmato tra Ibrahimkhalil khan, khan del Karabakh e Sisianon, comandante generale dell'esercito russo nel Caucaso), era parte di diversi stati azerbaigiani, da ultimo il khanato di Karabakh. Nel 1828, alla firma del trattato di Turkmanchay, al termine della guerra Russia-Iran, seguì un massiccio trasferimento di armeni nel Caucaso del Sud, in particolare nei territori dei khanati azerbaigiani di Irevan (attule Yerevan, capitale dell'Armenia) e di Karabakh. Possiamo dire che le radici del conflitto siano dunque nel trasferimento degli armeni nei territori azerbaigiani, oltre che nella decisione di creare una provincia autonoma nella parte montuosa della regione del Karabakh dell’Azerbaigian" spiega l'ambasciatore azero Rashad Aslanov che ci mostra un documento del 1947 che fotografa l'intenzione di Mosca di spostare 100mila azerbaigiani dal territorio delle repubbliche socialista sovietica armena. Ripulire l'Armenia dai musulmani azeri con lo scopo di rafforzare la roccaforte dell'Armenia era uno dei piani del regime sovietico. Le loro case furono successivamente abitate da rimpatriati armeni che arrivarono nell'Unione Sovietica dall'estero. Una deportazione di massa continuata fino al 1988 con accuse di una vera e propria pulizia etnica portata avanti da squadre paramilitari. Secondo alcuni studiosi di diritti umani fu proprio questa deportazione di massa uno dei fattori che ha acuito il conflitto interetnico.

Il 20 febbraio 1988 il Soviet del Nagorno Karabakh vota per la riunificazione all'Armenia. Più che un pronunciamento di autodeterminazione, rappresentava una richiesta indirizzata a Mosca e affinché la regione fosse ufficialmente unita a Erevan. Quando Mosca nega il cambio di status iniziano i primi scontri interetnici su vasta scala con l'occupazione militare di 7 distretti formalmente azeri. "L'Armenia ha avviato quindi rivendicazioni territoriali contro l’Azerbaigian, per la regione del Karabakh, e nello stesso tempo tutti gli ultimi azerbaigiani, che erano più di 250mila in Armenia, sono stati deportati dalle loro terre natali" ricorda l'ambasciatore azero in Italia Rashad Aslanov.

Il conflitto vero e proprio scoppia con il collasso dell'Unione Sovietica: nel 1991 l'Azerbaigian dichiarò la sua indipendenza mentre contestualmente gli armeni del Karabakh proclamavano la Repubblica di Artsakh. Inizia così una guerra sanguinosa: dopo tre anni di violenze nel 1994 il Karabakh resta sotto il controllo armeno e la popolazione di etnia azera - circa il 20% del totale - è costretta a fuggire nonostante la maggior parte delle nazioni e delle organizzazioni internazionali, inclusa l'ONU, riconosca il Karabakh come parte dell'Azerbaigian. "Quella che è stata realizzata dagli armeni è una pulizia etnica contro gli azerbaigiani che abitavano questi territori - più di 750mila - anche compiendo crimini di guerra" ricorda Aslanov.

Alla prima guerra del Karabakh risale il massacro di Khojaly: tra il 25 e il 26 febbraio 1992 la città abitata totalmente da azerbaigiani divenne teatro di un attacco sui civili: moriranno in 613. Per Baku l'evento più drammatico dell'aggressione militare armena in Karabakh. Ma è solo una delle accuse di pulizia etnica che gli azeri appuntano agli armeni. Nella memoria collettiva restano gli sfollati che abbandonano le proprie case per trovare rifugio in campi profughi in Azerbaigian.

"750mila azeri hanno dovuto lasciare le proprie case nel Karabakh diventando profughi" ricorda l'ambasciatore azero in Italia Rashad Aslanov. "Sono stati cacciati, è diverso da quanto succede ora, nessuno sta dicendo agli armeni di andarsene, vogliamo vivere in pace ma anche ripristinare i diritti degli azeri che hanno lasciato trent'anni fa le proprie case".

Perché molto è destinato a cambiare quasi trent'anni dopo l'armistizio del 1994. Tra il 27 settembre al 10 novembre 2020, l'esercito dell'Azerbaigian - con il sostengo politico della Turchia - in 45 giorni di combattimenti riconquista buona parte del Karabakh. Solo il 20% delle zone occupate dalle forze separatiste armene resta sotto controllo delle milizie mentre forze di pace russe vengono dispiegate nella regione per monitorare l'accordo di cessate il fuoco e garantire la sicurezza lungo i corridoi di trasporto che collegano Khankendi a Erevan.

Per Baku la vittoria nella seconda guerra del Karabakh è il frutto di investimenti in infrastrutture energetiche e del boom economico legato allo sfruttamento dei giacimenti di gas del Mar Caspio diventati cruciali per l'Europa e anche per l'Italia. I proventi investiti per rafforzare le Forze armate comprando armamenti non solo dalla Turchia ma anche a Israele.

Ricostruire il Karabakh

Il lascito più importante del conflitto del 2020 ci conduce dritto fino all'attualità di questi giorni. Gli accordi di pace mediati dalla Russia prevedevano la progressiva smilitarizzazione dell'area. "Ma così non è stato" rivendica l'ambasciatore Rashad Aslanov: "Abbiamo le prove di come l'Armenia ha continuato a contrabbandare armi e portare mine anti uomo in Karabakh. Queste sono le foto di munizionamenti prodotti nel 2021, quindi dopo la dichiarazione trilaterale. Mine che dalla fine della guerra del 2020 hanno fatto 70 morti, di cui 60 civili che stavano tornando nei territori liberati".

Tra le vittime delle mine anche un gruppo di ingegneri e operai al lavoro per la ricostruzione. Perché il Karabakh è un grande cantiere su cui Baku ha investito 3,7 milioni di dollari solo nell'ultimo anno, per un totale di 7 miliardi fino a oggi, e che vede operare anche aziende italiane: si ricostruiscono strade, ponti, si ristrutturano case, musei edifici di culto. L'intera regione è un tappeto di ruderi dopo 30 anni di conflitto e qua e là spuntano fosse comuni e gli orrori della pulizia etnica. "4mila azerbaigiani sono dispersi dal primo conflitto" accusa l'ambasciatore Aslanov.

L'obiettivo è riportare nel Karabakh le famiglie dei profughi del conflitto degli anni '90. "Circa un milione di azerbaigiani che ora potranno tornare a rivendicare i diritti di proprietà sulle loro case".

Arriviamo così ad oggi: proprio quelle mine arrivate nel territorio del Karabakh - insieme al mancato ritiro delle forze armate dell’Armenia dai territori azerbaigiani - sono state la causa dell'interruzione dei colloqui di pace procedevano a rilento. Da parte di Baku è forte l'accusa a Erevan di depredare il territorio del Karabakh, aprendo miniere di rame, ferro e oro con la complicità di personalità russe-armene.

Azioni di guastatori sulle strade della ricostruzione con operai finiti vittime di attentati sono stati l'ultimo pretesto per l'azione. "Era il 19 settembre, abbiamo avuto 6 morti su una strada nuova in un territorio sminato" ricorda Aslanov.

Quella che alcuni definisco come "la terza guerra del Nogorno Karabakh" si è conclusa dopo poche ore dall'inizio delle ostilità: la milizia della "repubblica autonomista dell'Artasakh" - che contava appena 10mila soldati - aveva perso già dal 2020 praticamente ogni capacità per difendersi e la stessa Armenia si è mostrata riluttante ad intervenire in un conflitto che sarebbe stato impari visto gli schieramenti in ballo e le forze russe di peace keeping distratte dai guai in Ucraina. Così le forze armate di Ilham Aliyev hanno in breve chiuso la partita prima ancora che il governo di Yerevan potesse prendere una decisione.

Ambasciatore, restano quelle immagini di 100mila persone in fuga, perché scappano?

"Lo chieda a chi va via, noi abbiamo proposto loro delle condizioni di reintegro, gli abbiamo detto di restare e vivere insieme. Loro temono le stesse violenze che noi abbiamo subito, ma noi siamo diversi. Quello che succede in Karabakh non è il risultato che noi abbiamo scelto. Vede, a Baku ma anche in altre zone dell'Azerbaigian ci sono armeni che vivono in pace. È possibile lasciarsi tutto alle spalle, abbiamo portato aiuti umanitari nelle regioni liberate il prima possibile, con ospedali misti armeni e azeri. Abbiamo riallacciato la rete elettrica a quella azera, così come lo sarà quella del gas. Tutti i cittadini dell'Azerbaigian devono avere il diritto di vivere da cittadini: la costituzione garantisce loro di parlare la propria lingua, di aver le loro scuole e i loro centri culturali, chiese".

Cosa chiedete alle persone che scappano dal Karabakh?

"Restate a vivere con noi per costruire la pace nella regione, creando insieme le condizioni per raggiungere la pace con l'Armenia, così come abbiamo buoni rapporti con tutti i nostri vicini".

Ma quindi perderanno il diritto alla casa?

"C'è un punto fondamentale. Nel 1993 i nostri sfollati hanno perso la casa. Noi non ci comporteremo allo stesso modo".

Quindi riporterete gli sfollati azeri in Karabakh?

"È un loro diritto. Aspettano da quasi 30 anni di tornare alle proprie case e visitare le tombe dei propri familiari".

E quanti sono i profughi che trasferirete?

"Dal Karabakh sono dovuti andare via 750mila persone, ora nei villaggi che abbiamo costruito 15/20 anni fa per loro sono oltre un milione. Stiamo ricostruendo le strade, stiamo ricostruendo le città: vede, abbiamo appena iniziato ma presto potranno ritornare a casa. Il Karabakh è un posto bellissimo, un giardino. È come se all'Italia avessero tolto la Sicilia. Vogliamo costruire le condizioni migliori per tornarci a vivere: abbiamo già ricostruito insieme alla Turchia un aeroporto in una zona liberata, così restauriamo città, stazioni turistiche, ponti e strade. Se gli armeni restassero si accorgerebbero che vivranno meglio di come hanno vissuto negli ultimi 30 anni".

C'è un'ultima questione che guardando le mappe non possono chiederle, dopo il Karabakh per riconnettervi alla Turchia vi occorre un collegamento con la repubblica autonoma del Nakhchivan, l'exclave azera al confine con Iran e Turchia separata dal resto dell'Azerbaigian dalla provincia armena di Syunik. Dobbiamo aspettarci un nuovo conflitto?

"Non abbiamo rivendicazioni territoriali nei confronti di nessuno Stato. 300mila rifugiati vogliono tornare a vivere nello Zangezur occidentale, un territorio da cui sono stati cacciati. La nostra geopolitica è quella di aprire il "corridoio di Zangezur" che si inserisce nel progetto per i collegamenti dall'Asia verso l'Europa, con un risparmio di oltre 50 giorni di viaggio. In epoca sovietica esisteva già un collegamento ferroviario che connetteva la Repubblica Autonoma di Nakhchivan con il territorio principale dell'Azerbaigian.Ora il progetto di riaprire il corridoio sia con una ferrovia che con una autostrada è già al nono punto della dichiarazione trilaterale del 2020. Ma questa parte non è ancora stata rispettata. Da 30 anni questo collegamento è interrotto. Abbiamo perso 3 anni, ora possiamo riaprilo e a beneficiarne sarà anche l'Armenia. L'Azerbaigian non ha alcun interesse in un conflitto, ma tende solo alla firma di un accordi di pace che porti una buona vicinanza con l'Armenia".

Lasciamo il Karabakh, parliamo dei rapporti con l'Italia...

"Con l'Italia abbiamo un parternariato strategico, abbiamo una cooperazione molto importante garantendo tra l'altro la sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa. A Baku stiamo creando un'università Italia-Azerbaigian insieme a 5 atenei italiani per trasferire tecnologia, competenze, e innovazione tra i due paesi. Oggi ci sono tante ditte italiane che lavorano nelle regioni liberate per costruire case e musei, ma anche per nuovi centrali energetiche. L'indotto commerciale che passa nel territorio azero è aumentato di moltissimo. L'Italia, che è un paese esportatore di servizi e prodotti, sta usando Baku come un ponte per arrivare ai mercati asiatici, il nuovo corridoio di Zangezur aumenterà questa possibilità. L'Italia ha buoni rapporti con l'Armenia, può contribuire al processo di normalizzazione dei rapporti bilaterali con l'Azerbaigian" conclude l'ambasciatore Aslanov.

In questo contesto, che vede l'indebolimento del controllo di Mosca sulle sue ex repubbliche sovietiche del Caucaso - con l'Europa troppo appesantita dalla crisi energetica per contribuire ad arbitare sul rispetto dei diritti umani nella regione - è del tutto probabile che la vittoria azera in Karabakh contribuirà a ridisegnare la geopolitica dell'area, con una maggiore influenza della Turchia.

Proprio mentre l'Armenia era alle prese con la crisi dei rifugiati del Nagorno-Karabakh il presidente turco Erdogan e azero Aliyev erano tornati a parlare del "Corridoio Zangezur" lasciando intendere come il collegamento dell'Azerbaigian con la Turchia sarà il prossimo passo. Zangezur è importante per la Turchia in quanto darebbe al paese un passaggio diretto non solo verso ai fratelli azeri ma anche verso le nazioni di lingua turca dell'Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Se - come detto - quella raccontata è la versione azera, resta da capire la posizione di Yerevan con il governo armeno prima recalcitante ad intervenire e ora in difficoltà nella gestione dei rifugiati. Ad Aliyev non conviene vedere il premier armeno Nikol Pashinyan rovesciato dall'indignazione popolare per il destino dell'enclave e sostituito da un'amministrazione revanscista. Ma ad oggi la fine del Nagorno Karabakh come entità de facto indipendente sembra ormai segnata e Baku ha già iniziato a reinsediare la popolazione azera sfollata 30 anni fa. Un nuovo punto di partenza più che il capitolo finale.