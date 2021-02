Kasia Lenhardt: la modella ex di Jerome Boateng trovata morta nel suo appartamento

Giallo per la morte di Kasia Lenhardt, 25enne modella di origine polacca ed ex fidanzata del calciatore tedesco Jerome Boateng (fratello di Kevin Prince Boateng, giocatore che ora milita nel Monza) trovata senza vita in casa a solo una settimana dalla separazione dei due. Kasia Lenhardt, come riportato dalla stampa locale, è stata trovata morta martedì nel suo appartamento di Berlino. Al momento le autorità non considerano sospetta la sua morte: sulle cause del decesso sono ancora in corso le indagini.

Kasia Lenhardt: la modella trovata morta nel suo appartamento

La donna, che aveva un figlio da una precedente relazione, usciva con il 32enne Boateng da quindici mesi prima che la coppia annunciasse la loro separazione il 2 febbraio scorso, tra aspre accuse di infedeltà e ricatti. Kasia Lenhardt è salita alla ribalta nello show televisivo "Germany's Next Top Model", dove è apparsa nel 2012, classificandosi al quarto posto nella competizione.

Non c'è ancora alcuna conferma sulle cause della morte, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di suicidio.