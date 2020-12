La Colombia è sotto shock per l'omicidio di Katherine Paniagua, una giovane studentessa universitaria di 21 anni. La ragazza è stata soffocata dal fidanzato 25enne, Jonathan Antonio Arenas, nella casa in cui convivevano a Yarumal, a nord di Antioquia. Avevano una relazione da un anno. La ragazza era al sesto semestre della Regency of Pharmacy dell’Universidad de Antioquia. Il femminicida, che ha tentato di togliersi la vita dopo il delitto, è stato fermato dalla polizia dopo aver ricevuto cure mediche per le ferite da taglio che si è autoinferto.

Katherine Paniagua, la studentessa di 21 anni uccisa dal fidanzato

Katherine Paniagua stava studiando per riuscire a realizzare il suo grande desiderio di aprire una farmacia tutta sua. "Voleva essere indipendente. Quello che ricordo di più di lei sono il suo sorriso e la sua felicità", ha dichiarato la mamma Ilenia. "Katherine ha detto ad alcune persone che lui la minacciava costantemente, ma non l'ha detto alla famiglia, per paura. Quello che chiedo è giustizia perché oggi è accaduto lei, ma in seguito potrebbe succedere ad altre ragazze", ha spiegato la madre della vittima.

Le protesta dopo il femminicidio di Katherine Paniagua

A Yarumal si sono svolte diverse proteste per chiedere pene più severe per l’aggressore della studentessa. Il rettore dell’Università di Antioquia ha scritto una lettera in cui ha usato parole durissime contro il femminicidio di questa giovane donna, chiedendo alle autorità di accelerare le indagini. Questo invece il commento del sindaco della città colombiana: "Dall’amministrazione comunale esprimiamo il nostro dolore e la nostra indignazione per questo triste evento, e siamo addolorati di dover scrivere questo messaggio per mostrare solidarietà a un’altra donna vittima di femminicidio. Oggi è stata Katherine, domani può essere qualsiasi altra donna del nostro comune".