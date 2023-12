"Ha ucciso i suoi quattro figli", vent'anni in carcere poi la svolta shock: è innocente

La drammatica vicenda ha tenuto banco a lungo, e dall'Australia è finita sui media di tutto il mondo. Un tribunale australiano ha annullato ieri le condanne inflitte a Kathleen Folbigg, una donna di 56 anni che ha trascorso 20 anni in carcere per l'omicidio dei suoi quattro bambini in tenerissima età. Era già stata graziata lo scorso giugno dopo che una revisione del suo caso ha stabilito che c'erano ragionevoli dubbi sulla sua colpevolezza.

Annullate le condanne: non ha ucciso i suoi figli

Esiste "un ragionevole dubbio sulla colpevolezza della signora Folbigg, che giustifica l'annullamento di ciascuna delle condanne e la assolve", si legge nella sintesi della sentenza emessa dalla Corte d'appello penale dello stato del Nuovo Galles del Sud.

Il caso era stato riaperto nel 2021 dopo un'indagine coordinata da uno scienziato spagnolo che collegava le morti a difetti genetici. Kathleen Folbigg era stata condannata nel 2003 a 40 anni di carcere, ridotti a 30 anni nel 2005, per la morte dei suoi figli (Caleb, Patrick, Sarah e Laura) tra il 1989 e il 1999, quando avevano tra i 19 giorni e i 18 mesi. I primi tre decessi vennero inizialmente attribuiti alla sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS), un termine usato quando i bambini sotto un anno muoiono senza una ragione apparente. Con i suoi 18 mesi, Laura era invece la figlia più longeva di Folbigg e la polizia aveva iniziato a indagare dopo che un patologo forense aveva definito la causa della sua morte come "indeterminata".

"Il tempo impiegato per vedere il risultato di oggi è costato molto a molte persone", ha detto oggi Folbigg, etichettata a lungo come 'il peggior serial killer australiano' - per tutto questo tempo ho sperato e pregato che un giorno potessi vedere riabilitato il mio nome". Dopo aver concluso che "ci sono ragionevoli dubbi sulla colpevolezza di Folbigg" l'ex giudice Tom Bathurst ha chiesto, in un rapporto inviato il mese scorso alla Corte, di prendere in considerazione l'assoluzione di Folbigg o quantomeno di celebrare un nuovo processo.

Poche ore fa la svolta definitiva. Dopo aver esaminato il rapporto, i giudici hanno infine concordato con Bathurst che le annotazioni del diario di Folbigg, che erano state utilizzate per incriminarla, "non erano ammissioni di colpevolezza attendibili". La donna scriveva del senso di colpa che la perseguitava, ma ha sempre sostenuto la sua innocenza, e non le è mai stata diagnosticata alcuna patologia psichiatrica che potesse spiegare gli infanticidi.

L'appello degli scienziati

Una lettera inviata nel 2021 alle autorità australiane da un centinaio di scienziati - tra cui due premi Nobel - chiedeva la grazia e il rilascio immediato di Folbigg, dopo le conclusioni cui era giunto nel 2020 un team di scienziati, coordinati dall'immunologa spagnola Carola Garcia de Vinuesa e guidati dal danese Michael Toft Overgaard. Gli esperti avevano scoperto che la morte dei figli di Folbigg poteva essere dovuta a cause genetiche. Lo studio, portato a termine da un team di 27 scienziati da tutto il mondo, ha scoperto che i bambini erano portatori di rare varianti di un gene chiamato calmodulina 2 che uccide anche attraverso attacchi epilettici e causa morti improvvise nella primissima infanzia.

Si tratta di uno dei più grandi errori del sistema giudiziario australiano, che mette in evidenza il grande impatto dei progressi scientifici nei processi legali e ha stabilito un importante precedente. La vicenda Folbigg sta spingendo tutti gli stati australiani a creare un organismo indipendente di revisione dei casi penali, per prevenire futuri errori del genere.

