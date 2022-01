Slater come Djokovic: l'Australia ferma campione di surf no vax

In Australia i non vaccinati non entrano, neanche se si tratta di campioni del mondo. Dopo il caso che ha coinvolto Novak Djokovic, escluso dagli Australian Open e ''rispedito'' a casa, il governo australiano ha utilizzato lo stesso pugno duro nei confronti del surfista americano Kelly Slater, che rischia di non poter partecipare ad alcune tappe del World Surf League.

Un avvertimento senza mezzi termini è arrivato da Greg Hunt. ministro federale della salute: "Non potrà entrare in Australia se non sarà vaccinato contro il Covid. Non importa quale sia lo sport, siamo imparziali. Spero che Slater venga vaccinato e spero che gareggi".

Nei mesi di marzo e aprile i migliori surfisti del mondo andranno a gareggiare proprio in Australia, dove sono previste le tappe del World Surf League di Victoria's Bells Beach e Margaret River. Le autorità locali sono state chiare con gli sportivi, la regola è sempre la stessa: "No vax, no play".

Nel frattempo Slater, che ha reso noto pubblicamente la sua posizione nei confronti del vaccino anti-covid, esprimendo opinioni controverse sulla sua efficacia, oltre a criticare aspramente la vicenda di Djokovic, escluso dal torneo ed espulso dall'Australia.