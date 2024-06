Manifestanti assaltano il Parlamento: 10 morti, colpita anche la sorella di Obama

Una folla di manifestanti ha preso d'assalto il Parlamento nella capitale del Kenya, Nairobi, al culmine della protesta contro la nuova legge finanziaria che imporrebbe nuove tasse approvata oggi, 25 giugno.

Una parte dell'edificio è stata avvolta dalle fiamme, mentre le immagini diffuse dalle emittenti locali mostrano i parlamentari in fuga mentre la polizia avrebbe risposto con fumogeni e colpi d'arma da fuoco. Sarebbero 10 finora, i morti accertati, più diversi feriti tra i quali anche la sorellastra dell'ex presidente americano Barack Obama, Auma Obama.

Millions of Kenyans are marching towards Nairobi the capital city of Kenya 🇰🇪 for one of the biggest protests ever witnessed worldwide.



They are calling for the resignation of William Ruto as the president of Kenya.



Your comments on this ... #RejectFinanceBill2o24… pic.twitter.com/nVrcn26POl — Africa Archives ™ (@Africa_Archives) June 25, 2024

Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Daily Nation, sarebbero stati dati alle fiamme anche il municipio di Nairobi e la sede del partito Uda (United Democratic Alliance) del presidente William Ruto. "Vogliamo chiudere il parlamento e ogni deputato dovrebbe dimettersi", ha detto un manifestante citato da Reuters. "Avremo un nuovo governo".

Contro le politiche economiche di Ruto già negli scorsi giorni migliaia di giovani si erano radunati per protestare e ieri, 24 giugno, il presidente si era detto pronto al dialogo: "Avremo una conversazione con voi per identificare i vostri problemi e lavorare insieme come nazione", ha aggiunto, facendo il suo primo commento pubblico sulle contestazioni. Poche ore dopo le proteste sono deflagrate in un'ondata di violenza.

La sorella di Obama: "Non vedo più nulla, ci lanciano lacrimogeni"

Tra i manifestanti colpiti dalle forze dell'ordine anche Auma Obama, sorellastra dell'ex presidente Usa. "Non vedo più nulla, ci stanno tirando i lacrimogeni", ha dichiarato in diretta dalla Cnn.

Vielen Dank @AumaObama for representing!



Auma Obama is also a Kenyan Diasporan who lives both in Kenya and Germany!



Kenianer demonstrieren gerade auch in Berlin! #RejectFinanceBill2024! https://t.co/bVBv22UDkA — Mudge Rulf (@MudgeRulf) June 25, 2024

Secondo l'emittente keniota Ntv, i deputati sarebbero usciti dall'edificio passando da un tunnel sotterraneo, mentre la polizia caricava i dimostranti. "Sono qui perché guardate quello che sta succedendo, i giovani del Kenya stanno manifestando per i loro diritti", ha proseguito Auma, 64 anni, giornalista e attivista con doppia nazionalità keniota e britannica.

Amnesty International ha denunciato la scomparsa di 12 persone tra blogger e attivisti per i diritti umani che sarebbero state "rapite nel cuore della notte" dalle forze dell'ordine in vista delle proteste di oggi. Poche settimane fa il presidente Ruto è stato accolto a Washington e nel corso della visita Joe Biden ha annunciato lo status di "principale alleato non Nato" per il Kenya, designazione entrata in vigore proprio ieri, 24 giugno.