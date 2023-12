Entra in Consiglio comunale e lancia due granate: 6 feriti gravi (video)

Dopo una lite con alcuni colleghi fa esplodere almeno due granate durante una riunione del consiglio comunale, provocando il ferimento di 26 persone. Sei sarebbero in gravi condizioni mentre l’autore del folle gesto risulterebbe morto. Non si sa ancora se sia deceduto a causa delle esplosioni oppure se sia stato ucciso. È successo oggi, venerdì 15 dicembre, in un villaggio di Keretsk, nell’ovest dell’Ucraina. La polizia indaga per terrorismo.

La scena è stata registrata da una webcam che riprendeva in diretta la seduta. Il video è scioccante: si vede chiaramente il momento in cui l’uomo entra nella stanza, estrae le granate, rimuove le sicure e lascia cadere gli ordigni sul pavimento. Poi le esplosioni, le urla dei presenti e tanto fumo.

Secondo alcuni media locali il presunto autore dell’attentato sarebbe Serhii Batryn, consigliere del partito Servitore del popolo di Zelensky. Nei giorni scorsi avrebbe pubblicato sul suo profilo Facebook alcuni video in cui criticava alcuni funzionari locali.