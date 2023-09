Detenuto in attesa di reato, Khaled Al Qaisi resta in cella per un’altra settimana

Resta in carcere ma ancora senza accuse. Questa la decisione dei giudici che nell’udienza di ieri hanno stabilito un’altra settimana di detenzione per Khaled Al Qaisi, lo studente italo-palestinese arrestato dalla polizia di Israele lo scorso 31 agosto al confine tra Giordania e Cisgiordania mentre tornava da una vacanza a Betlemme assieme alla moglie e al figlio di 4 anni.

Detenuto nel carcere di Ashkelon, ieri Al Qaisi è comparso per la terza volta di fronte alla corte. Manca ancora la formulazione di una accusa nei suoi confronti, trattenuto in regime di arresto amministrativo, ma questo non ha impedito ai giudici di stabilire una ulteriore settimana dietro le sbarre per lo studente di lingue e civiltà orientali all’Università La Sapienza di Roma. Ateneo che in una nota “auspica una rapida e pacifica soluzione della vicenda che vede coinvolto”, confidando “nell’azione del nostro ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che sta seguendo attentamente la situazione e con cui siamo in costante contatto”.

Sul fronte diplomatico, la vicenda viene seguita con attenzione dal consolato italiano e in queste ore dovrebbe essere anche reso disponibile il fascicolo relativo all’inchiesta che ha portato Al Qaisi dietro le sbarre. Dalla famiglia, infine, è stato anche confermato il fermo che nella notte di martedì appena trascorso ha riguardato il fratello di Khaled, Khader, arrestato a Betlemme ma rilasciato dopo un paio d’ore.