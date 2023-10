Khaled El Qaisi è stato scarcerato (ma non potrà lasciare il Paese)

Buone notizie su Khaled El Qaisi, il giovane italo-palestinese arrestato senza motivi in Israele il 31 agosto scorso mentre si accingeva a fare ritorno a casa con sua moglie e suo figlio dopo un periodo di vacanza trascorso a Betlemme, sua città di origine. Lo studente di lingue alla Sapienza di Roma, cofondatore del Centro di documentazione Palestinese dell'Ateneo, è stato scarcerato. Lo ha deciso un tribunale di Rishon le Tzion ma a condizione che per sette giorni resti a disposizione delle autorità e lasci il passaporto in consegna. La notizia è stata confermata dalla moglie Francesca Antinucci: "Per una settimana non può muoversi dai territori", probabilmente andrà a Betlemme prima di sapere quando potrà tornare in Italia.

Cosa è successo

Al controllo bagagli e documenti, dopo una lunga attesa, sotto gli occhi increduli del figlio di quattro anni e della moglie, Khaled è stato fermato e ammanettato dalla polizia di Israele e portato in carcere. Alle richieste di delucidazioni della moglie non è seguita risposta alcuna, anzi è stata allontanata col proprio figlio verso il territorio giordano, senza telefono, senza contanti né contatti, in un paese straniero. Khaled Al Qaisi, invece, è stato trattenuto in carcere per un mese senza una formale accusa.

L'arresto potrebbe essere dovuto all'incontro casuale con amici di vecchia data considerati "scomodi". La repressione contro studenti, intellettuali o semplici cittadini attivi nella promozione della cultura e dei diritti del proprio popolo palestinese non è una novità. Khaled è un traduttore e studente di lingue e civiltà orientali all’Università La Sapienza di Roma, è "stimato per il suo appassionato impegno nella raccolta e divulgazione e traduzione di materiale storico palestinese". Lo studente è tra i fondatori del Centro documentazione palestinese, associazione che mira a promuovere la cultura palestinese in Italia. Dal momento dell'arresto si sono tenute quattro udienze nelle quali non è stato formulato nessun capo di accusa. L'ultima, il 21 settembre, ha prorogato la custodia cautelare fino al primo ottobre, giorno della sua scarcerazione.

Non potrà lasciare Israele fino all’8 ottobre

I sette giorni stabiliti dal tribunale israeliano, che terminano l'8 ottobre, sono legati alle indagini sul suo conto ancora in corso da parte delle autorità inquirenti. El Qaisi potrà muoversi liberamente, ma non potrà lasciare il Paese.

"Siamo felici per la scarcerazione del ricercatore italiano e palestinese Khaled El Qaisi, dopo un arresto scioccante da parte della polizia israeliana sotto gli occhi della moglie e del figlio di 4 anni al valico di frontiera di Allemby tra la Cisgiordania e la Giordania, dopo un mese di detenzione in un carcere israeliano senza che venisse formalizzata un'accusa e dopo ore e ore di interrogatori senza un avvocato - ha dichiarato Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo -. Non c'è ancora un capo d'accusa, ma a Khaled è stato ritirato il passaporto e dovrà restare ai domiciliari per una settimana. Sulla base di quali indizi di colpevolezza? Se in 30 giorni non sono emersi elementi per rinviarlo a giudizio lo si lasci libero del tutto e gli venga restituito il passaporto".

