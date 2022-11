Cosa cambia dopo la liberazione di Kherson

"Kherson è nostra". Volodymyr Zelensky esulta in un video su Telegram a due giorni dall'annuncio del ritiro russo dalla città. "Oggi è una giornata storica. Ci riprendiamo Kherson - dice il presidente ucraino - Per ora, i nostri difensori sono alla periferia. Ma le unità speciali sono già in città". "Gli abitanti di Kherson stavano aspettando. Non hanno mai rinunciato all'Ucraina. La speranza per l'Ucraina è sempre giustificata", ha scritto ancora Zelensky, sottolineando che, "anche se la città non è ancora completamente ripulita dalla presenza del nemico, gli stessi abitanti di Kherson stanno già rimuovendo i simboli russi dalle strade e dagli edifici e ogni traccia della permanenza degli occupanti a Kherson".

"Lo stesso è avvenuto in tutte le altre città liberate dai nostri difensori - ha rivendicato ancora il presidente - Sarà lo stesso in quelle città che stanno ancora aspettando il nostro ritorno. L'Ucraina tornerà a tutti i suoi abitanti. Ringrazio ogni soldato e ogni unità delle forze di difesa che stanno rendendo possibile questa operazione offensiva nel sud. Tutti, dai soldati semplici ai generali. Le forze armate, l'intelligence, l'Sbu, la Guardia Nazionale, tutti coloro che hanno reso più vicina la giornata di oggi per l'oblast di Kherson".

Kyiv Central Railway Station.

The Kyiv-Kherson itinerary has been reestablished.

Up next: Kyiv-Luhansk, Kyiv-Donetsk, Kyiv-Simferopol, Kyiv-Mariupol… pic.twitter.com/eKuGgRrJke — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 11, 2022

Il ministero della Difesa in Russia ha annunciato il completamento del ritiro delle forze militari dalla città di Kherson alla sponda orientale del fiume Dnepr, rende noto l'agenzia turca Anadolu. Le autorità di Kiev, ha detto alla Bbc il consigliere del ministero della Difesa ucraina Yuriy Sak, hanno quindi preso il controllo quasi totale del centro urbano. La ritirata della Russia dalla città sembra caratterizzata da scene caotiche, scrive il Guardian, parlando di soldati russi feriti, abbandonati o fatti prigionieri, e dei bombardamenti ucraini mentre le truppe attraversano il fiume Dnpr.

L'esercito ucraino ha issato la bandiera ucraina nella piazza principale della città dopo che le forze russe hanno annunciato il ritiro delle truppe dalla regione. "I nostri partigiani hanno issato la bandiera ucraina nel centro di Kherson", hanno detto le autorità, aggiungendo che la bandiera si trova in Piazza della Libertà, dove ci sono i principali uffici del governo. "Gli invasori russi continuano a depredare gli insediamenti dai quali si stanno ritirando. Il nemico sta anche cercando di danneggiare il più possibile le linee elettriche e altri elementi dei trasporti e delle infrastrutture critiche della regione di Kherson" aveva riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine, facendo il punto sulla ritirata delle truppe di Mosca.

Dopo la liberazione di Kherson, l'Ucraina "non intendere rallentare la guerra di fronte all'arrivo dell'inverno, ma andrà avanti per la liberazione dell'intero paese". A dirlo è Oleksii Danilov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino. "Non congeleremo nulla... Dobbiamo liberare la nostra terra malgrado il meteo e la stagione. La nostra gente è lì, e vediamo come soffre.. L'obiettivo del presidente è liberare tutti i nostri territori", ha detto, citato da Ukrainska pravda.

La città di Kherson, che prima della guerra aveva una popolazione di circa 280.000 abitanti, fino a pochi giorni fa era considerata l'unica grande conquista da parte delle truppe russe in Ucraina. Situata nel sud del paese, la sua posizione sul fiume Dnipro era strategica per Mosca perché costituiva una sorta di via di accesso alla Crimea ma doveva funzionare anche come base per allargare l'offensiva verso nord-ovest. Ecco perché la Russia aveva subito puntato su Kherson, prendendone il controllo a fine febbraio a pochi giorni dall'invasione del paese.

Cremlino: "Ritiro russo non è umiliante". Negoziati più vicini?

Il Cremlino ha escluso qualsiasi modifica dello status della regione di Kherson conseguentemente al ritiro delle truppe russe sulla riva sinistra del Dnepr. Il territorio fa parte "della Federazione Russa, questo status è legalmente definito e fissato. Non ci sono e non possono esserci cambiamenti", ha affermato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, in un riferimento all'annessione della regione il 30 settembre scorso. Quanto al ritiro russo e se questo possa apparire come un colpo al prestigio della dirigenza russa, Peskov ha detto che "esistono valutazioni opposte in proposito. E in ogni caso la situazione non è umiliante. Ma non vorremmo commentare né in un modo né in un altro, continua un'operazione militare speciale". La Russia controlla ancora, almeno per il momento, gran parte della regione di Kherson, l'area a est del fiume Dnipro.

La Russia, a parole, è pronta a negoziati con l'Ucraina senza precondizioni. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov. "Posso confermare la posizione, ovvero che siamo aperti al dialogo, senza precondizioni. Eravamo già pronti per questo", ha detto Ryabkov ai giornalisti a Mosca. I colloqui con Kiev, ha aggiunto, sono stati interrotti da parte ucraina. Secondo il portavoce del ministero russo della Difesa, generale Igor Konashenkov, oltre 30mila soldati russi e 5mila pezzi di equipaggiamento sono stati ritirati sulla riva est del fiume. Il portavoce ha aggiunto che i russi hanno preso posizione su linee di difesa fortificate sulla riva est, dalle quali bombardano le forze di Kiev sulla riva opposta. "Al momento i soldati ucraini e il loro equipaggiamento riuniti sulla riva ovest vengono bombardati", ha dichiarato.

Gli scenari

Gli ucraini festeggiano, ma la guerra è tutt'altro che finita. Tuttavia, se mai ci fosse stato bisogno di una prova ulteriore, "il ritiro da Kherson è la prova tangibile che la Russia e l'esercito russo stanno avendo problemi reali", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden, che vuole ora sfruttare questa situazione di debolezza di Mosca per far ripartire i negoziati. Per Boris Rozhin, stimato analista militare, il ritiro da Kherson "è la più grossa sconfitta della Federazione russa da quando è nata, nel 1991". La perdita di Kherson è un'umiliazione per Putin (non a caso era assente alla conferenza in cui le autorità russe hanno dato l'annuncio del ritiro) . Sei settimane fa il presidente russo aveva annunciato in pompa magna, dopo i referendum farsa, che la Russia stava annettendo Kherson e altre tre regioni dell'Ucraina e ha promesso che sarebbero appartenute "per sempre" alla Russia.

Nonostante questo duro colpo a Mosca, gli analisti militari e gli esperti di geopolitica sono quasi tutti concordi sul fatto che la guerra sia tutt'altro che finita. Ci potrebbe essere a breve un tragico "salto di qualità" nella ferocia dei combattimenti: il generale Sergei Surovikin, il comandante delle forze russe in Ucraina (non ché v eterano delle carneficine in Cecenia e in Siria) ha affermato che il ritiro libererà le truppe - ritenute tra le più addestrate e temprate dalla battaglia del suo esercito - per combattere altrove in prima linea. Andriy Zagorodnyuk, ex ministro della Difesa ucraino, prevede un'escalation dei combattimenti nell'Ucraina orientale. "L'unico modo in cui Surovikin poteva realisticamente vendere l'idea della ritirata di Kherson a Putin era offrire la promessa di un successo assicurato nell'est", ha scritto Zagorodnyuk , ora membro dell'Atlantic Council, un'organizzazione di ricerca con sede a Washington. "L'Ucraina deve quindi prepararsi a una grande escalation nella regione del Donbass nelle prossime settimane".

L'inverno nelle sterminate pianure ucraine è lunghissimo e freddissimo: i combattimenti potrebbero rallentare. Non è chiaro chi ne trarrà vantaggi reali. Il clima invernale potrebbe danneggiare in modo sproporzionato le forze russe scarsamente equipaggiate in Ucraina, ma è improbabile che le forze ucraine ben rifornite interrompano le loro controffensive a causa dell'arrivo del clima invernale: potrebbero essere in grado di sfruttare il terreno ghiacciato per muoversi più facilmente. L'Ucraina sta per ricevere ulteriori 400 milioni di dollari in aiuti militari statunitensi. Le truppe russe non hanno un livello di supporto paragonabile a quello ucraino nelle aree occupate. Secondo vari report, molte delle reclute mandate in prima linea al fronte sono sprovviste anche del minimo equipaggiamento di base.

Dall'altro lato Putin scommette che le ondate di missili lanciati da Mosca a ottobre e a inizio novembre, e che hanno distrutto il 40% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, demoralizzeranno i civili ucraini e indeboliranno la capacità di Kiev di sostenere l'esercito. Ai residenti della capitale sono stati preannunciati blackout più lunghi e più frequenti, e ai rifugiati ucraini sono giunti "suggerimenti" di non tornare nel corso dell'inverno perché il sistema energetico è già traballante. "Le reti non ce la faranno", ha avvertito il vice primo ministro Iryna Vereshchuk. "Dobbiamo sopravvivere all'inverno".

Impossibile sapere se la diplomazia stia lavorando sottotraccia. Secondo quanto scrive il New York Times, esperti militari Usa ritengono che gli ucraini ora abbiano ottenuto quanto potevano ragionevolmente aspettarsi sul campo di battaglia prima dell'arrivo dell'inverno e dovrebbero cercare di consolidare il tutto al tavolo delle trattative. Altri consiglieri del presidente Biden non sono d'accordo. Alcuni funzionari statunitensi affermano che i colloqui di pace rimangono una prospettiva lontana e che entrambe le parti pensano che il proseguimento dei combattimenti rafforzerà le loro eventuali posizioni negoziali.