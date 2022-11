Kherson è libera, ma mancano acqua e luce: infrastrutture distrutte dai russi in ritirata

Kherson è libera, ma è stremata. Depredata di tutto dai soldati russi. Gli stessi che si sono ritirati dopo l'annuncio del ministero della Difesa in Russia. Prima di andarsene, i russi hanno voluto umiliare la popolazione di Kherson distruggendo le infrastrutture civili.

Il rischio concreto di una crisi umanitaria

Nella città simbolo dell'occupazione russa, proclamata poco più di un mese fa da Mosca come capitale amministrativa della Russia per la regione di Kherson, in seguito all'annessione dopo l'esito del referendum illegale, mancano acqua, elettricità, riscaldamento. Tagliate anche le linee telefoniche. I russi hanno voluto lasciare un regalo ai soldati ucraini accolti come salvatori dalla popolazione di Kherson: l'inizio di una emergenza sociale e sanitaria. "Al momento mancano le medicine e il pane, che non può essere cotto nei forni perché manca l'elettricità", ha detto il sindaco Roman Holovnia in un`intervista televisiva. Il rischio di una crisi umanitaria è quindi concreto.

Al difficile quadro si aggiunge anche la presenza di mine e ordigni inesplosi che devono esseri rimossi: le strade che portano a Kherson sono state minate e i ponti distrutti per dare il tempo ai russi di assestarsi nelle nuove posizioni. Per questo, il capo della polizia Ucraina, Ihor Klymenko ha raccomandato ai cittadini di non tornare alle loro abitazioni fino a quando la città non sarà stata rimessa al sicuro.

Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha affermato che le forze russe hanno distrutto tutte le infrastrutture 'sensibili' prima di lasciare Kherson, e ha promesso di ripristinare tutti i tipi di infrastrutture di comunicazione, forniture di acqua, riscaldamento ed elettricità.

Tuttavia, Zelensky, durante il suo discorso quotidiano, ha proseguito spiegando che non è ancora giunto il momento di realizzare questi lavori e ha chiesto alla popolazione di fare attenzione e di non controllare da soli la stabilità degli edifici, né gli oggetti lasciati dagli occupanti russi. Il presidente ucraino ha spiegato in dettaglio che ci sono dieci gruppi di esperti che lavorano per disattivare tutti i tipi di esplosivi e ne hanno già neutralizzati 2.000 tra mine, cavi elettrici e munizioni inutilizzate. Zelensky ha inoltre riferito che nel pomeriggio di ieri 12 novembre le forze ucraine hanno recuperato 60 insediamenti nella regione di Kherson, dove la polizia ha iniziato ad adottare misure di stabilizzazione, in corso anche in città.

"Non è certo il capolinea, ma è un grande momento"

Ma cosa significa la ritirata dell'esercito russo da Kherson? Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, la mossa militare del Cremlino "ha anche implicazioni strategiche più ampie, perché essere in grado di spingere i russi dall'altra parte del fiume significa ridurre la minaccia a lungo termine per luoghi come Odessa e la costa del Mar Nero rispetto a prima", ha detto parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One in rotta verso il vertice dell'Asean.

"Non è certo il capolinea, ma è un grande momento", ha commentato Sullivan, riferendosi alla gioia degli abitanti di Kherson che, dopo mesi di terrore, sono nuovamente liberi.