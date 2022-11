Soldato ucraino torna a Kherson e la nonna lo aspetta in ginocchio

I clacson delle auto dei cittadini di Kherson in festa per la ritirata dei russi non coprono le lacrime di gioia di una donna che, dopo mesi di guerra, abbraccia il nipote. In un commovente video, si vede la nonna che si inginocchia e tende la braccia al ragazzo, un soldato ucraino entrato a Kherson dopo la ritirata dell'esercito russo. Lui corre verso di lei, getta a terra il fucile, si inginocchia e la abbraccia.

Il video del commovente incontro è stato diffuso su Telegram dal vicepresidente del Consiglio regionale Yury Sobolevskyi. Le immagini pubblicate dai media ucraini stanno facendo il giro del mondo.