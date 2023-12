Appello di Kiev: "Ucraini all'estero, tornate e arruolatevi". Ma è obbligatorio andare al fronte?

L'Ucraina ha annunciato il richiamo alle armi dei suoi cittadini di età compresa tra i 25 e 60 anni che vivono all'estero. Il ministro della Difesa Rustem Umerov ha spiegato in una intervista ai media tedeschi che si tratta di un "invito", ma ha aggiunto che ci saranno sanzioni se qualcuno non risponderà alla chiamata. L'annuncio arriva in un momento in cui si fanno sempre più pressanti le richieste di un aumento dei soldati ucraini al fronte. Un tema che sta alimentando le tensioni tra il presidente Volodymyr Zelensky e il comandante delle forze armate Valeriy Zaluznyj.

Il difficile ricambio delle truppe

I vertici militari, infatti, spingono perché il presidente vari un decreto per arruolare fino a 500mila nuovi soldati. " Le nostre unità sono a corto di personale", aveva lamentato nei giorni scorsi il maggiore Oleksandr Volkov, sottolineando anche che il 40% dell'esercito ha più di 45 anni. "Servono giovani, sotto i 40 anni, e motivati", ha aggiunto. A pressare Zelensky sono anche le mogli dei soldati al fronte, che da diverse settimane manifestano a Kiev per chiedere il ritorno dei loro mariti dopo 22 mesi di conflitto.

A queste richieste, il presidente ucraino ha risposto finora sottolineando alcuni punti critici. "Considerando che ci vogliono sei lavoratori civili ucraini che pagano le tasse per pagare lo stipendio di un soldato, avrei bisogno di portare 3 milioni di lavoratori in più da qualche parte per poter pagare le truppe aggiuntive", aveva detto Zelensky nei giorni scorsi. Inoltre, il presidente chiede al capo dell'esercito Zaluznyj un piano di guerra e un progetto per smobilitare i soldati che combattono i russi. In altre parole, per Zelensky, il ricambio deve essere reale e supportato da un piano chiaro.

Volontari o obbligati?

L'annuncio del ministro della Difesa apre una prima porta alle richieste dei vertici militari: agli ucraini di età compresa tra 25 e 60 anni che vivono all'estero e che sono idonei al servizio militare verrà chiesto di presentarsi ai centri di reclutamento delle forze armate e prestare servizio militare l'anno prossimo. Non è chiaro però cosa succederebbe in caso di rifiuto. Il ministro Umerov ha accennato a sanzioni, anche se ha aggiunto che nel governo si sta "ancora discutendo su cosa dovrebbe accadere se (le potenziali reclute, ndr) non venissero volontariamente".

La situazione al fronte