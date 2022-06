Ucraina, la denuncia di Kiev: "Attacchi anche dalla Bielorussia"

Nella notte l'esercito russo ha sferrato dei massicci attacchi missilistici su diverse zone dell'Ucraina. Sarebbero circa 40 i razzi lanciati dalle forze armate di Mosca, ma da Kiev arriva una pesante accusa: "Alcuni dei razzi provenivano dalla Bielorussia". Secondo quanto riporta la stampa ucraina, gli attacchi sarebbero stati effettuati dagli aerei russi dal territorio della Bielorussia. I bombardieri sarebbero decollati dagli aeroporti della Federazione Russa, entrati nello spazio aereo della Repubblica di Bielorussia, e volati fino al confine con l'Ucraina da dove hanno sparato i missili. Le esplosioni sono state avvertite in molte regioni, tra cui Kiev, Chernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kharkiv e altre regioni. Secondo quanto riferito, inoltre, circa 24 missili sarebbero stati lanciati nella regione di Zhytomir.

"Attacchi anche dalla Bielorussia"

Secondo Kiev, l'intenzione di Putin è di coinvolgere la Bielorussia nel conflitto: "Nella notte del 25 giugno è stato condotto sul territorio dell'Ucraina un attacco massiccio con missili e bombe - afferma l'intelligence militare ucraina (Gur), secondo quanto riporta Ukrinform - In particolare bombardieri russi hanno operato direttamente dal territorio della Bielorussia. Coinvolti sei Tu-22M3, che hanno lanciato 12 missili da crociera X-22 (Kh-22)". "I bombardieri sono partiti dalla base aerea di Shaykovka, nella regione russa di Kaluga - si legge - Poi, dalle regioni di Kaluga e Smolensk sono entrati nello spazio aereo della Bielorussia. Dopo il lancio dei missili sono tornati alla base aerea di Shaykovka, in Russia". "Il bombardamento odierno è - per gli ucraini - direttamente collegato agli sforzi del Cremlino di coinvolgere la Bielorussia come parte della guerra contro l'Ucraina".

Kiev: morti 34mila soldati russi

Per lo stato maggiore dell'Ucraina le perdite della Russia in guerra ammonterebbero ormai a circa 34.700 soldati, 170 in più rispetto a ieri. Secondo Kiev, sul piano degli armamenti, i russi hanno perso dall'inizio della guerra 1.511 tank, 3.645 veicoli blindati, 764 sistemi di artiglieria, 241 sistemi di lanciarazzi multipli, 99 sistemi anti-aerei e 217 aerei.