Kiev afferma che a Bakhmut i russi sono in trappola

"Bakhmut. Il nemico è in trappola e la città viene posta sotto il controllo delle forze di difesa". Con poche parole, il generale ucraino Oleksandr Syrskyi comunica su Telegram una nuova vittoria da parte delle forze di Kiev, che avrebbero intrappolato i soldati russi nella città che per mesi è stata sotto il controllo della Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Evgheny Prigozhin, che ha abbandonato l'area tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Nel giro di una quarantina di giorni, la controffensiva ucraina nella regione ha portato a un ribaltamento almeno parziale della situazione.

A fare eco alle parole di Syrsky anche la viceministra della difesa ucraina Hanna Malyar che, sempre su Telegram, spiega che l'esercito ucraino "ha tenuto sotto controllo le entrate, le uscite e i movimenti del nemico in città per diversi giorni" e che questo è "reso possibile dal fatto che nel corso della loro avanzata, le nostre truppe hanno preso il controllo delle principali alture dominanti intorno a Bakhmut".

L'attuale controffensiva ucraina è riuscita a recuperare 24 chilometri quadrati intorno alla città di Bakhmut, situata sul fronte orientale e praticamente interamente occupata dalla Russia. "Nell'area di Bakhmut, le forze armate hanno liberato 24 chilometri quadrati", ha annunciato lo Stato Maggiore della Difesa in un comunicato pubblicato sul canale ufficiale Telegram dell'esercito ucraino. Secondo la nota, quattro di quei chilometri quadrati sono stati recuperati dalle truppe ucraine durante la scorsa settimana, in cui diversi portavoce di Kiev hanno riferito di periodici avanzamenti nell'area senza dare cifre sulla superficie riconquistata.

Il rapporto aggiunge che le forze ucraine si stanno consolidando nelle aree riconquistate e continuano a infliggere danni con il fuoco dell'artiglieria a obiettivi nemici identificati dalla loro intelligence. "Il nemico resiste, sposta unità e truppe, utilizza attivamente le sue riserve", ha detto nella dichiarazione il portavoce dello Stato maggiore ucraino Andri Kovalov. "Qui continuano intensi combattimenti", ha sottolineato Kovalov, riferendosi all'area di Bakhmut. In una nota separata, Kovalov ha spiegato che l'Ucraina resiste alle offensive russe ad Avdivka e Ma'rinka, situate, come Bakhmut, sul fronte orientale. L'Ucraina ha lanciato la sua controffensiva di terra più di un mese fa con operazioni di attacco sui fianchi di Bakhmut e - dal sud-ovest della provincia di Donetsk e dall'ovest di Zaporizhia - verso le città occupate di Melitopol e Berdyansk, nel sud-est dall'Ucraina.

Le forze armate ucraine, nel complesso, rivendicano la liberazione di 169 km quadrati dall'inizio del contrattacco a metà maggio. In sostanza, si tratta di un'area grande come la città di Odessa. Oltre ai progressi nella zona di Bakhmut, i soldati di Kiev sono stati in grado di avanzare per più di un km lungo le direttrici di Melitopol e Berdiansk. I russi, d'altra parte, non si limitano a difendere le posizioni: nel Donetsk sono segnalati attacchi delle forze di Mosca, con una trentina di scontri segnalati nelle ultime 24 ore senza sostanziali cambiamenti negli equilibri strategici.

Continua a leggere su Today...