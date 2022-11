Kiev: "Sarà peggior inverno da Guerra Mondiale, potremmo dover evacuare la città"

Kiev potrebbe dover affrontare il "peggior inverno dalla Seconda Guerra Mondiale" a causa delle interruzioni di corrente dovute agli attacchi russi. Lo ha affermato, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild, il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko, secondo cui i residenti di Kiev devono prepararsi a uno scenario di interruzioni di corrente e alle basse temperature.

Secondo lo scenario peggiore, forse "dovremo evacuare una parte della città", anche se le autorità non vogliono che si arrivi a tanto, ha sottolineato Klitschko, accusando il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin di tentare costringere la popolazione di Kiev a fuggire, utilizzando a tale scopo attacchi alle infrastrutture civili. "Putin vuole terrorizzare le persone, costringendole a congelare senza luce", facendo in questo modo pressione su Zelensky. "La mia impressione è che le persone diventeranno solo più arrabbiate, più determinate. Non moriremo e scapperemo, come vuole Putin", ha concluso, invitando la Germania a inviare urgentemente aiuti umanitari: generatori, vestiti pesanti e altri beni essenziali oltre alle armi per la difesa del Paese.

E il Parlamento europeo ha lanciato la campagna "generatori di speranza", per l'acquisto di generatori di energia elettrica da mandare in Ucraina per affrontare la crisi energetica dovuta agli attacchi sistematici dell'artiglieria russa alle infrastrutture energetiche ucraina. "Il Parlamento europeo assieme alla rete Eurocities uniranno gli sforzi per raccogliere i fondi per comprare generatori elettrici da consegnare in Ucraina per aiutare la popolazione a combattere la scarsità di energia dovuta agli attacchi russi", ha annunciato la presidente dell'Assemblea comunitaria, Roberta Metsola, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto.

"Dieci milioni di ucraini sono oggi senza elettricità è ora di attivarsi per aiutarli", ha spiegato Metsola alla conferenza a cui hanno partecipato anche Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente di Eurocities e da Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

