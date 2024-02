L'incredibile serata del rapper Killer Mike che sbanca i Grammy e viene arrestato

Il rapper statunitense Killer Mike è stato filmato mentre veniva portato via in manette nel backstage dei Grammy Awards dopo aver vinto tre statuette all'inizio della notte. Le riprese video pubblicate sui social media sembrano mostrare la star della musica arrestata, mentre si sente una voce che dice: "Sei serio? Che ca**o?". L'episodio è avvenuto dopo la premiazione dei Grammy 2024 che lo ha visto trionfare in tre categorie: Miglior album rap per il disco 'Michael', Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano 'Scientists and Engineers' featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane.

Secondo quanto si è appreso l'arresto è avvenuto dopo una lite all'interno dell'arena che ospitava la cerimonia dei più importanti riconoscimenti musicali al mondo.

Killer Mike ha vinto tre grammofoni, incluso quello per il miglior album rap per la sua opera "Michael", durante la pre-cerimonia di domenica pomeriggio, dove vengono consegnati numerosi trofei prima della serata principale.

Il musicista, 48 anni, il cui vero nome è Michael Santiago Render, è un fervente attivista politico, sostenitore in passato di Joe Biden.