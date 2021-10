Scoperto il killer dello Zodiaco (ma è già morto)

È stato uno dei serial killer più pericolosi della storia degli Stati Uniti. Sulla sua storia sono stati realizzati film con attori famosi. La sua identità era, però, a tutti sconosciuta ed era sempre riuscita a farla franca. Dopo oltre 50 anni dai suoi delitti finalmente gli investigatori sono riusciti a capire chi fosse ma ormai è troppo tardi. Il cosiddetto killer dello Zodiaco è Gary Francis Poste che però è morto nel 2018. La scoperta è arrivata a opera di un team di investigatori composta da 40 tra detective, giornalisti e ufficiali dell'intelligence militare. Vengono chiamati Case Breakers che avrebbero scoperto che Poste era il killer dietro un omicidio del 1966 nella città di Riverside in California.

Questo delitto non era stato collegato a lui ma grazie al lavoro degli investigatori adesso è stato possibile risalire ai punti comuni con gli altri delitti realizzati tra il 1968 e il 1969 nell'area di San Francisco. Il tema di investigatori The Case Breakers ha trascorso anni a valutare prove e fonti fotografiche. In particolare a colpire la loro attenzione è stata una cicatrice sulla fronte di Poste che corrispondeva a un identikit del killer dello Zodiaco. Altri indizi sono stati dati dalle lettere inviate dal killer e secondo gli investigatori erano state tolte proprio le lettere che componevano il suo nome. Un modo per “scherzare” con gli investigatori dell'epoca. Un anagramma che era possibile risolvere solamente conoscendo il nome completo del killer.

Poste inviava, infatti, delle lettere all'interno delle quali c'erano degli indovinelli e delle parole in codice alla redazione del San Francisco Chronicle. A scoprire questo ulteriore trucchetto che il serial killer utilizzava è stato un ex agente del controspionaggio dell'esercito. "Bisognava conoscere il nome completo di Gary per decifrare questi anagrammi. Non credo che ci sia altro modo in cui qualcuno lo avrebbe capito". A distanza di anni il gruppo però è riuscito a risalire alla sua identità e la notizia è stata data da Fox News.

Il killer dello Zodiaco ha messo a segno cinque delitti nella baia di San Francisco e uno a Riverside. Ha sempre affascinato i criminologi di tutto il mondo per il modo raffinato con cui era riuscito a sfuggire alle forze dell'ordine. Il film più famoso dedicato alla sua storia si chiamava “Zodiac” e aveva come protagonisti attori del calibro di Jake Gyllenhaal , Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo. Nonostante gli sforzi Poste non sconterà mai la sua pena ed è morto tre anni fa da impunito per dei delitti che sconvolsero gli Stati Uniti.