Perché Kim Jong-un rialza la testa

Ancora minacce. Il leader nordcoreano Kim Jong-un si dice pronto a mobilitare “pienamente e rapidamente” la propria forza nucleare per “eliminare” la vicina Corea del Sud e rispondere a qualsiasi conflitto militare con gli Stati Uniti.

Le minacce di Pyongyang

Le affermazioni del leader supremo nordcoreano arrivano in occasione del 69mo anniversario dell’armistizio che pose fine alla Guerra di Corea del 1950-53. L’appuntamento storico è però una festa nazionale in Corea del Nord, nota come “Il giorno della vittoria nella grande guerra di liberazione della patria”, che si celebra ogni 27 luglio con parate militari, fuochi d'artificio e danze.

“Le nostre forze armate sono completamente preparate a rispondere a qualsiasi crisi - ha detto il leader supremo Kim Jong-un - Anche la deterrenza nucleare della nostra nazione è pronta a mobilitare in modo affidabile, preciso e rapido la sua forza”.

Kim, facendo la sua prima apparizione in pubblico in quasi tre settimane, ha lanciato così uno dei suoi più forti attacchi retorici contro Seul da quando si è insediato il presidente conservatore Yoon Suk-yeol lo scorso 10 maggio. Il leader del regime nordcoreano ha accusato la Corea del Sud e il suo presidente di sostenere la "politica ostile Usa", e di aver adottato una linea più dura contro Pyongyang e i suoi recenti test.

Il leader nordcoreano punta quindi il dito contro Washington, rea - secondo Kim - di aver “spinto le autorità sudcoreane in uno scontro suicida" con Pyongyang. Qualsiasi tentativo da parte di Seul di fermare la Corea del Nord sarebbe accolto con una risposta "dura", compreso "l'annientamento", ha avvertito Kim, inviando un messaggio al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol.

Kim Jong-un ha messo quindi in guardia Yoon per i suoi commenti su un "attacco preventivo" di fronte alle provocazioni balistiche della Corea del Nord. Si tratta della cosiddetta "Kill Chain", la strategia sudcoreana di dissuasione da qualsiasi attacco nucleare nordcoreano con attacchi preventivi. Con la "Kill Chain", Seul potrebbe lanciare missili balistici preventivi e attacchi aerei su obiettivi nordcoreani, avendo come target anche le strutture di comando e controllo nordcoreane.

Il piano, elaborato per la prima volta dieci anni fa da Seul, mette in allarme alcuni analisti - come Ankit Panda del Carnegie Endowment for International Peace - che vedono nella strategia sudcoreana una legittimazione per Pyongyang di alimentare e velocizzare la corsa agli armamenti, nonché destabilizzare la regione asiatica e porre le basi per una guerra nucleare.

Arsenali in crescita

La corsa agli armamenti continua anche in Corea del Sud. Questo mese, l'amministrazione di Yoon ha annunciato la creazione di un comando strategico entro il 2024 per supervisionare le strategie di attacco preventivo: il piano sudcoreano prevede la crescita dell’arsenale di missili balistici, caccia stealth F-35A e nuovi sottomarini. La Corea del Sud sta anche cercando di sviluppare i propri satelliti e altre tecnologie per rilevare obiettivi nordcoreani, al fine di ottenere così una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti.

Pyongyang negli ultimi mesi ha testato missili ipersonici e missili che potrebbero trasportare testate nucleari di notevole precisione, creando allarme al Sud perché sarebbero in grado di ridurre la possibilità di reazione militare di Seul in caso di attacco.

Le minacce del leader nordcoreano alimentano le preoccupazioni statunitensi e sudcoreane di un imminente test nucleare, il settimo nella storia della Corea del Nord e il primo dal 3 settembre 2017, il più forte mai compiuto da Pyongyang. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti in Corea del Nord, Sung Kim, ha lanciato l’allarme sulla capacità di test missilistici di Pyongyang: nel 2022, Kim ha effettuato 31 test rispetto ai 25 eseguiti durante il 2019, anno record delle esercitazioni nordcoreane.