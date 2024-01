Kim Jong Un si sta preparando davvero alla guerra?

Minacce o provocazioni? È difficile trovare una risposta quando Kim Jong Un pronuncia parole preoccupanti, che fanno alzare la tensione lungo il 38esimo parallelo. La scorsa settimana gli analisti di tutto il mondo si sono interrogati sul significato della decisione del leader nordcoreano di avviare una completa revisione dei rapporti con la Corea del Sud, che comporterà l'eliminazione di ogni riferimento alla possibilità di "riunificazione" tra i due Paesi, che quindi sono separati e ostili. Per il dittatore Kim, la Corea del Sud è "il principale avversario e il più grande nemico" della Corea del Nord.

Insomma, ha cestinato decenni di sforzi politici che miravano a una riconciliazione pacifica futura tra le due Coree attraverso una confederazione di due sistemi. Tutti questi cambiamenti sono stati accompagnati da discorsi e minacce bellicose che il maresciallo ha voluto lanciare ai suoi rivali: il lancio di un missile a medio raggio con testata ipersonica (cinque volte la velocità del suono e manovrabile in volo) e un test con un drone subacqueo nucleare denominato "Haeil", solo per citarne alcuni.

Cosa vuole Kim?

A che cosa punta davvero il terzo uomo della dinastia Kim? "La situazione nella penisola coreana è più pericolosa di quanto non lo sia mai stata dall'inizio di giugno del 1950. Può sembrare eccessivamente drammatico, ma crediamo che, come suo nonno nel 1950, Kim Jong Un abbia preso la decisione strategica di entrare in guerra". È quanto scrivono l'ex Cia Robert L. Carlin e l'esperto di nucleare Siegfried S. Hecker, entrambi all'Università di Stanford ed entrambi protagonisti di missioni in Corea del Nord, in un articolo pubblicato su '38 North' - uno dei più importanti siti specializzati sulla Corea del Nord - intitolato 'Kim Jong Un si sta preparando alla guerra?'.

"Non sappiamo quando o come Kim intenda premere il grilletto, ma il pericolo - scrivono i due in un articolo dell'11 gennaio - è già ben oltre i livelli di avvertimenti di routine a Washington, Seul e Tokyo sulle 'provocazioni' di Pyongyang. In altre parole, non vediamo i temi della preparazione alla guerra nei media nordcoreani apparire dall'inizio dello scorso anno come una tipica spacconata della Corea del Nord".

"Evocare lo spettro della decisione di Pyongyang di andare verso una soluzione militare - in effetti, di dare l'avvertimento della guerra - in assenza di prove 'concrete' è complicato. Tipicamente, ci si scontrerà con l'argomento ormai di routine che Kim Jong Un non oserebbe fare un passo del genere perché 'sa' che Washington e Seul distruggerebbero il suo regime se lo facesse. Se questo è ciò che i politici stanno pensando, è il risultato di una fondamentale interpretazione errata della visione della storia di Kim e di un grave fallimento dell'immaginazione che potrebbe portare (sia da parte di Kim che di Washington) a un disastro".

L'incomprensione della politica nordcoreana

Per Carlin, ex capo della Divisione Asia nord-orientale presso il Bureau of Intelligence and Research del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dove ha preso parte ai negoziati tra Stati Uniti e Corea del Nord, e Hecker, ex direttore del Los Alamos National Laboratory e professore emerito della Stanford University, alla base c'è "l'incapacità di comprendere la storia della politica nordcoreana negli ultimi 33 anni".

Washington e Seoul, rilevano, "si aggrappano alla convinzione che la loro alleanza, sostenuta da una deterrenza 'ferrea', manterrà Kim sulla traiettoria dello status quo, forse con qualche piccola provocazione. C'è la convinzione, del tutto comprensibile, che i simboli sempre più frequenti della nostra intenzione di rappresaglia terranno a bada il Nord, così come la nostra convinzione, spesso dichiarata, che se il Nord attacca, il contrattacco distruggerà totalmente il regime nordcoreano. Tuttavia, nella situazione attuale, aggrapparsi a queste convinzioni può essere fatale".

La Corea del Nord, sottolineano, "ha un grande arsenale nucleare, secondo le nostre stime di 50 o 60 testate lanciabili su missili che possono raggiungere tutta la Corea del Sud, praticamente tutto il Giappone (compresa Okinawa) e Guam. Se, come sospettiamo, Kim si è convinto che, dopo decenni di tentativi, non c'è modo di coinvolgere gli Stati Uniti, le sue recenti parole e azioni puntano verso la prospettiva di una soluzione militare utilizzando quell'arsenale".

In questo inizio di 2024 Kim ha fatto pericolosamente risalire la tensione nella penisola coreana. Probabilmente, però, lo scenario dei due analisti statunitensi ha lo scopo di spingere gli Stati Uniti (persino la Cina) a riprendere in mano il dossier coreano prima che Kim faccia una mossa disperata.