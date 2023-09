Perché Kim Jong Un è in Russia e cosa può chiedere a Putin

Kim Jong Un è arrivato in Russia. Il treno privato corazzato del dittatore nordocoreano ha raggiunto questa mattina la città di Khasan, nell'estremo oriente della Russia (al confine con la Corea del Nord) e sta viaggiando attraverso la regione di Primorsky Krai. Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato che il leader nordcoreano è entrato in Russia stamattina presto. L'incontro tra Kim e Vladimir Putin dovrebbe avere luogo martedì pomeriggio nella città portuale russa di Vladivostok, dove Putin è già arrivato.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto in un video che il bilaterale sarà un'occasione per rafforzare i legami tra i due Paesi. Ma il timore che serpeggia tra le cancellerie occidentali è che la Corea del Nord voglia fornire alla Russia armi per la guerra in Ucraina in cambio di aiuti economici: proiettili di artiglieria e missili anticarro. Secondo KCNA, l'unica agenzia di stampa della Corea del Nord, ad accompagnare Kim nel suo viaggio ci sono alti funzionari governativi, compreso personale militare. Si ritiene che la delegazione includa il suo ministro degli Esteri, Choe Sun-hui, e importanti membri del partito responsabili dell'industria della difesa e degli affari militari, compreso il direttore del dipartimento dell'industria bellica Jo Chun-ryong.

Michael Madden, esperto di Corea del Nord, ha spiegato che proprio la presenza di Jo Chun-ryong è una spia del fatto che probabilmente i due leader "concluderanno una sorta di accordo per l'acquisto di munizioni". La Russia dunque potrebbe ricevere nuove armi per fronteggiare la controffensiva ucraina. Kim da parte sua sarebbe intenzionato a chiedere aiuti alimentari e petrolio. Ma non solo. Il leader nordcoreano si aspetta che Mosca condivida con Pyongyang la tecnologia per miniaturizzare dispositivi nucleari o azionare sottomarini a propulsione nucleare. Diversi analisti però ritengono che la Russia sarebbe restia a condividere la sua tecnologia militare in cambio di una fornitura comunque limitata di munizioni. Inutile dire che quest'ultima ipotesi, ove mai si concretizzasse, irriterebbe (e non poco) i leader dell'Occidente.

La Casa Bianca ha già ammonito le autorità nordcoreane a "non fornire o vendere armi" alle forze armate russe. "Come abbiamo precedentemente detto, le discussioni sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord proseguiranno durante il viaggio di Kim Jong Un in Russia", ha dichiarato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Adrienne Watson. In questo contesto, l'amministrazione statunitense ha nuovamente esortato Pyongyang a "rispettare gli impegni pubblici" precedentemente assunti e a non fornire sostegno militare alla Russia. E il portavoce del Dipartimento della Difesa, generale Patrick Ryder, ha riconosciuto che gli Stati Uniti sono "preoccupati" per un possibile accordo sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord.

Il treno di Kim Jong Un

Quello del dittatore nordcoreano è il primo viaggio all'estero negli ultimi 4 anni. Blindato e lussuosissimo, il treno privato di Kim è anche molto lento, a causa del suo enorme peso, tanto che il viaggio dovrebbe durare almeno 20 ore. Secondo il Washington Post gli interni del convoglio sarebbero in bianco lucido, con lunghi tavoli per le riunioni, monitor a schermo piatto e poltrone di cuoio rosso. Konstantin Pulikovsky, un funzionario russo che vi salì a bordo, ha raccontato nel suo libro Orient Express, che il treno gode anche di un'ampia cucina gourmet a disposizione di Kim.

