Il patto di "mutua difesa" tra Kim e Putin: come potrebbe cambiare la guerra in Ucraina

Tra le strade di Pyongyang sventola il tricolore russo, che contorna il volto del presidente Vladimir Putin. Al loro fianco, messaggi e slogan che celebrano l'amicizia tra Russia e Corea del Nord. "Diamo un caloroso benvenuto al compagno presidente russo Vladimir Vladimirovich", recita un manifesto sulla facciata del quartier generale del Partito del lavoro di Corea.

Folle esultanti e cerimonie sontuose hanno accolto il presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang, dove lui e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno firmato un accordo che potenzia i legami dei loro paesi verso un "partenariato strategico globale", che prevede una fortissima cooperazione militare e una cooperazione economica intensificata. Ma la parte più importante dell'intesa prevede l'"assistenza reciproca nel caso in cui uno dei due paesi venga attaccato". Per ringraziare il leader russo, Kim ha affermato che la conclusione del nuovo trattato di cooperazione strategica tra Mosca e Pyongyang sarebbe stata impensabile senza la lungimiranza del presidente russo Vladimir Putin, "il più caro amico del popolo coreano".

Cosa cambia nella guerra in Ucraina con il patto di "mutua difesa"?

L'offensiva russa in Ucraina è stata al centro dei colloqui tra Putin e Kim, con quest'ultimo che ha espresso "pieno sostegno e solidarietà al governo, all'esercito e al popolo russo nello svolgimento dell'operazione militare speciale in Ucraina per proteggere la sovranità, gli interessi di sicurezza e l'integrità territoriale".

Durante la firma dell'accordo di partenariato, Putin ha ricordato le dichiarazioni degli Stati Uniti e altri paesi della Nato sulla possibilità per Kiev di colpire il territorio russo con armi di precisione e jet F16. Per questo, il patto di mutua difesa firmato dai due leader potrebbe determinare un cambiamento nella guerra in Ucraina. La Russia potrebbe coinvolgere la Corea del Nord nel conflitto, facendo leva sugli attacchi ucraini contro le città russe come Belgorod o le regioni annesse dell'Ucraina, considerate ormai territorio russo dal leader del Cremlino.

L'incontro tra due economie pesantemente militarizzate come quella russa e nordcoreana si traduce una relazione funzionale per entrambi i leader. Putin offre a Kim tecnologia, in particolare sottomarina e satellitare, necessaria a portare avanti il programma nucleare della Corea del Nord, nonché forniture sanitarie e alimentare per aiutare la popolazione del "regno eremita" colpito dalle sanzioni occidentali; in cambio, ottiene armi e missili. La Russia ha compiuto un passo senza precedenti, utilizzando missili balistici di fabbricazione nordcoreana (vietati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) per colpire obiettivi in ​​Ucraina, secondo funzionari statunitensi e gli osservatori dell'Onu.

"Sia la Russia sia la Corea perseguono una politica estera indipendente e non accettano il linguaggio del ricatto e dei diktat", ha detto il presidente russo. Putin ha anche affermato che Pyongyang ha il diritto di difendersi e che Russia e Corea del Nord possono cooperare militarmente, sebbene l'accordo sia "di natura difensiva e pacifica". Tra retorica antioccidentale e minacce di usare la bomba atomica, i due leader appaiono sempre più uniti. Un'unione che preoccupa tutti, Cina compresa.

L'irritazione della Cina

Pechino ha assistito da bordo campo alla visita del presidente russo in Corea del Nord, rimanendo in silenzio. Da sempre, la Cina rivendica il mantenimento dello status quo nella penisola coreana per evitare di trovarsi al confine circa 30mila soldati statunitensi dopo un collasso di Kim.

Pechino funge da "supervisore" di Pyongyang. La Cina è il principale partner commerciale della Corea del Nord e i due paesi condividono un trattato di mutua difesa che risale agli anni '60, l'unico di questo tipo che entrambi hanno con qualsiasi nazione. È improbabile che questo rapporto cambi, ma l'impegno di Kim con Putin e il loro comportamento imprevedibile fanno piombare la Cina nell'incertezza e nella cautela.

Sebbene il presidente cinese e il suo omologo russo abbiano consolidato un'amicizia "senza limiti" pochi giorni prima della guerra in Ucraina, nel corso dei mesi Pechino ha preso le distanze da Mosca per non finire nel mirino delle sanzioni occidentali. È vero, gli scambi commerciali tra i due paesi sono aumentati, ma emerge una certa cautela della Cina per non vedersi ulteriormente isolato dalla comunità occidentale per la sua vicinanza alla Russia. Ne è convinto Tong Zhao del Carnegie Endowment for International Peace, secondo cui la Cina è "attenta a non creare la percezione di un'alleanza di fatto tra Pechino, Mosca e Pyongyang, poiché non le sarebbe utile a mantenere una cooperazione e un dialogo con i principali paesi occidentali".

L'accoglienza sfarzosa di Kim riservata a pochissimi

Tappeti rossi, rose, la guardia d'onore sull'attenti, palloncini ed enormi poster dei due leader per colorare la piazza Kim Il-sung di Pyongyang, dove una folla festante ha salutato il capo del Cremlino. Questa generosa accoglienza arriva proprio quando la Corea del Nord, pesantemente sanzionata, soffre di carenza di cibo, carburante ed energia ed è alle prese con un'economia indebolita dalla pandemia di Covid-19. Eppure Pyongyang sembra non aver badato a spese per questa visita.

La capitale nordcoreana si è vestita a festa per la visita del leader del Cremlino, la prima in un quarto di secolo. L'ultima volta risale al 2000, quando Putin da neopresidente decise di incontrare Kim Jong-il (il padre di Kim Jong-un) dando il segno di quella che sarebbe stato il nuovo corso della politica estera russa.

Era un'altra epoca quella di 20 anni fa: le due Coree cercavano di mettere da parte le ostilità storiche trovando un dialogo e Mosca sembrava più vicina all'occidente di ora. Oggi, invece, il capo del Cremlino, isolato e sanzionato dalla comunità internazionale per la guerra in Ucraina, cerca la sponda del leader nordcoreano, anche lui emarginato per lo sviluppo del programma nucleare, proprio a pochi giorni di distanza dalla chiusura dei lavori del G7 (che ha condannato la partnership tra Pyongyang e Mosca) e della conferenza svizzera sulla pace dell'Ucraina.

"Le relazioni tra i nostri Paesi stanno entrando in un periodo di nuova grande prosperità, che non può essere paragonato nemmeno al periodo delle relazioni coreano-sovietiche del secolo scorso", ha detto Kim accogliendo Putin nella capitale nordcoreana. Un'accoglienza riservata a pochissimi: il leader nordcoreano si era prodigato allo stesso modo per dare il benvenuto a Pyongyang al presidente cinese Xi Jinping, che ora guarda con irritazione l'abbraccio e l'amicizia tra i due leader. Abbraccio che potrebbe essere replicato a breve: il generale nordcoreano è stato invitato dallo zar nella capitale russa.