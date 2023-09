Kim alla corte di Putin rilancia la sfida nucleare all'Occidente

"La gloria della Russia, che ha dato i natali ai primi conquistatori dello spazio, sarà immortale", firmato Kim Jong Un. Scritto nero su bianco sul libro degli ospiti al cosmodromo di Vostochny, il simbolo delle ambizioni spaziali russe, il leader nordcoreano usa poche ma precise parole per elogiare la relazione tra i due Paesi, dopo l'incontro durato circa due ore con il leader del Cremlino, Vladimir Putin, nella città russa il 13 settembre. Non sfugge il significato che si è voluto dare all'incontro con la scelta del sito, considerate la preoccupazione della comunità internazionale, espressa in numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sanzioni, per il programma missilistico di Pyongyang. Tanto più che a pochi chilometri dalla base russa di Vostochny sorgeva, aperta fino al 1993, la base per i missili balistici intercontinentali, Svobodny 18.

Kim è arrivato in Russia accompagnato da un entourage in cui spiccano diversi funzionari militari, tra cui il maresciallo dell'esercito popolare coreano, Pak Jong Chon, e il direttore del dipartimento dell'industria delle munizioni, Jo Chun Ryong. Ma ci sono anche Pak Thae Song, capo della commissione per la scienza e la tecnologia spaziale, e l'ammiraglio Kim Myong Sik, collegato agli sforzi di Pyongyang per lo sviluppo di satelliti spia. Al fianco del leader nordcoreano la sua potente sorella minore, Kim Yo Jong, ormai tra le principali figure del panorama politico nordcoreano, consigliere chiave di Kim. L'incontro tra Putin e Kim è avvenuto a distanza di poche ore dall'attacco missilistico dell'Ucraina sulla città di Sebastopoli, in Crimea, la regione annessa illegalmente dalla Russia nel 2014.

Il dittatore di Pyongyang ha lasciato per la prima volta i confini nordcoreani dal 2019, in un momento cruciale per la posizione internazionale dei due Paesi. Da una parte, la Corea del Nord che, nonostante le sanzioni e le difficoltà economiche, spinge per migliorare e ampliare il proprio programma bellico e nucleare; dall'altra, la Russia che è ormai isolata dal mondo occidentale dopo la guerra lanciata in Ucraina. Mosca, così, guarda a oriente e trova un fedele amico.

Le "prospettive" di cooperazione militare

Per Putin ci sono "prospettive" per una cooperazione in campo militare tra la Russia e la Corea del Nord. "La Russia è un Paese autosufficiente, ma nell'ambito delle attuali regole ci sono delle opportunità a cui prestiamo attenzione e che discutiamo", ha sottolineato il leader del Cremlino, secondo cui Kim "mostra grande interesse nell'ingegneria missilistica e stanno cercando di sviluppare un programma spaziale". È questo infatti uno dei temi centrali dell'incontro tra i due leader al cosmodromo di Vostochny, a nord-ovest della città russa di Vladivostok, non lontano dal confine con la Cina, in un vertice preceduto dal lancio di due missili balistici da parte della Corea del Nord, finiti nel Mar del Giappone. I missili, secondo i rilevamenti di Seul, sono stati lanciati dalla base di Sunan, vicino alla capitale Pyongyang, tra le 11.43 e le 11.53, ora locale, nella notte in Italia, e i due proiettili hanno compiuto un volo di 650 chilometri prima di finire in mare, al di fuori della Zona Economica Esclusiva del Giappone, secondo i rilevamenti di Tokyo.

In un tour della struttura di Vostochny, Kim si è mostrato come uno scolaro attento a cogliere tutte le informazione utili a migliorare il suo programma nucleare. Sembra infatti che Mosca intenda prestare la propria assistenza a Pyongyang per il lancio di razzi vettori e l'immissione di satelliti artificiali nell'orbita terrestre: si tratta di tecnologia, in particolare sottomarina e satellitare, necessaria a portare avanti il programma nucleare della Corea del Nord. Perché il leader nordcoreano non riesce a digerire il recente fallimento del lancio in orbita di un satellite spia militare.

La Corea del Nord ha infatti compiuto enormi progressi nel suo programma nucleare nonostante anni di sanzioni promosse dalle Nazioni Unite e sostenute dalla Russia, ma ha ottenuto i risultati peggiori proprio nel programma spaziale. Putin e Kim hanno discusso anche della possibilità di inviare un cosmonauta nordcoreano nello spazio, secondo quanto reso noto dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov che ha anche detto che i ministri degli Esteri dei due paesi si incontreranno il mese prossimo in Corea del Nord.

Almeno ufficialmente i due leader non hanno parlato di fornitura di armi russe alla Corea del Nord, e Putin si è limitato a dire che Mosca aiuterà Pyongyang nella realizzazione e nel lancio di satelliti nello spazio. Non è chiaro se la Russia sarà disposta a condividere tecnologie così sensibili in cambio di quella che potrebbe essere una quantità limitata di munizioni nordcoreane, consegnate via treno attraverso il confine condiviso tra i due Paesi. D'altronde fornire questa tecnologia alla Corea del Nord comporterebbe una violazione delle sanzioni internazionali, che sono state imposte per ostacolare la capacità di Pyongyang di costruire armi nucleari e missili balistici.

L'offerta di tecnologia russa potrebbe valere il viaggio in treno da Pyongyang. Per questo il leader nordcoreano si è presentato alla corte di Putin con una ricca offerta: armi. La Russia, che nel conflitto ucraino sta consumando moltissime risorse militari, è alla ricerca di nuovi pezzi d’artiglieria per le proprie forze armate e la Corea del Nord, viste le sue enormi scorte, potrebbe essere in grado di fornire le munizioni che Mosca sta cercando.

C'è un'ulteriore spiegazione al corteggiamento di Putin verso Kim. Secondo Andrei Lankov, un esperto della Corea del Nord presso l'Università Kookmin di Seul, l'incontro rientra in un "gentile ricatto diplomatico" di Mosca nei confronti di Seul perché la Russia mal digerisce il rifornimento di armi sudcoreano (attraverso la Polonia, perché la politica interna di Seul impedisce di vendere armi nei conflitti attivi) all'Ucraina.

Il sostegno di Kim alla guerra in Ucraina

Durante l'incontro tra i due leader, Kim ha offerto l'appoggio "pieno e incondizionato" alla "guerra santa" della Russia per la difesa dei propri interessi di sicurezza, in un riferimento indiretto alla guerra in Ucraina, e ha assicurato che Pyongyang starà con Mosca sul fronte anti-imperialista. Un fronte che diventa sempre più popolato, con la Cina che si fa promotrice assieme alla Russia di un nuovo ordine multipolare, che guarda ai paesi in via di sviluppo e al Sud globale. Per il leader nordcoreano le relazioni con la Russia sono "la massima priorità" della Corea del Nord, ha detto Kim, nell'incontro con Putin alla base di lancio di razzi spaziali nella Siberia orientale. I due leader si sono anche impegnati a rafforzare le proprie relazioni commerciali e politiche.

Dopo i colloqui con Putin, il leader nordcoreano ha lasciato il cosmodromo di Vestochny diretto a Vladivostok. Qui Kim assisterà a una "dimostrazione delle capacità" della flotta russa del Pacifico. Poi il dittatore si dirigerà verso Komsomolsk, città sul fiume Amur, dove sono situate fabbriche per produzioni civili e militari. Da Mosca non arrivano notizie di un imminente viaggio di Putin a Pyongyang: al suo posto, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov visiterà la Corea del Nord in ottobre. Con ogni probabilità, Kim attende con ansia la trasferta del leader del Cremlino per suggellare un'amicizia costruita con le armi.