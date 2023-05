La "diplomazia della navetta" di Seul e Tokyo che piace (tanto) a Washington

Se lo erano detti stringendosi la mano e hanno mantenuto la promessa. Il premier giapponese Fumio Kishida sarà da domenica 7 maggio nella capitale sudcoreana Seul per incontrare il presidente Yoon Suk-yeol. Il faccia a faccia tra i due leader - atteso e previsto - ha un solo scopo: migliorare le relazioni commerciali e di sicurezza.

La promessa era stata "siglata" lo scorso 16 marzo, quando i leader dei due paesi alleati degli Stati Uniti si erano incontrati a distanza di oltre un decennio, dopo anni di tensioni alimentate dalle divergenze sulla memoria storica riguardanti l'occupazione coloniale della penisola coreana, e le controversie sui risarcimenti per i crimini di guerra commessi dall'esercito imperiale giapponese. Ma il merito del capovolgimento diplomatico va riconosciuto in gran parte a Yoon che, da quando ha preso il potere lo scorso anno, si è impegnato a ristabilire relazioni con Tokyo dopo il punto più basso raggiunto durante l'ex presidenza sudcoreana di Moon Jae-in.

La "diplomazia della navetta"

“La visita del primo ministro Kishida è significativa nel segnare la ripresa su vasta scala della shuttle diplomacy", ha detto ai giornalisti il portavoce della presidenza sudcoreana Lee Do-woon. Con l’espressione "shuttle diplomacy" (diplomazia della navetta), Lee ha voluto impropriamente riferirsi alle reciproche visite dei leader dei due paesi, effettuate con regolarità.

La ripresa delle regolari visite è uno degli accordi raggiunti da Yoon e Kishida durante il vertice di Tokyo a marzo. È così arrivato il momento decisivo per entrambi i paesi a mantenere attivo e conciliante un dialogo. A fare da ago della bilancia, la guerra in Ucraina, che causa carenze energetiche e problemi alla catena di approvvigionamento, le crescenti ambizioni della Cina e i test missilistici della Corea del Nord, che minacciano di alterare l'equilibrio di potere in Asia. Più che frutto delle volontà di Tokyo e Seul, il riavvicinamento sembra il risultato di due fattori: la politica anticinese spinta da Washington e la necessità di Giappone e Corea del Sud di presentarsi come forti alleati agli occhi degli amici statunitensi.

Il ritorno di Seul nella "lista bianca"

Il liberale Kishida atterrerà nella capitale sudcoreana per concretizzare la proposta di creare un fronte unito su sicurezza e commercio. Tokyo si impegna infatti a reintrodurre Seul nella sua "lista bianca" di partner commerciale, dopo la rimozione avvenuta nel 2019 a causa della storica disputa sul risarcimento dei prigionieri di guerra sudcoreani.

Il Giappone, secondo una nota del ministero del Commercio, "ricollocherà nelle prossime settimane la Corea del Sud nel gruppo "A" di paesi, in precedenza noti anche come "nazioni bianche", cioè tra quei paesi riconosciuti come partner strategici in grado di garantire che i materiali e le tecnologie ricevute non vengano impiegate in modo da favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa. In questo modo, verranno eliminati i limiti all’export di alcune componenti chimiche indispensabili alla fabbricazione di microchip. Verrà ripreso anche il dialogo finanziario bilaterale, il primo ufficiale dal 2016.

Il viaggio di Kishida dovrebbe anche portare a nuovi accordi su microchip, batterie ad alta capacità e iniziative bilaterali per limitare il cambiamento climatico. È improbabile, tuttavia, che i due leader diffondano una dichiarazione congiunta dopo i colloqui.

Gli accordi economici e il ripristino dello status di partner commerciale privilegiato contribuiranno in qualche modo ad attenuare le critiche che Yoon riceve in casa, dove ha un tasso di disapprovazione del 65% (salito di 30 punti percentuali dallo scorso novembre). I sudcoreani non hanno accolto positivamente il recente accordo raggiunto sul risarcimento delle vittime sudcoreane, in particolare i lavoratori costretti a lavorare per le aziende giapponesi e le "donne di conforto" costrette alla prostituzione nei bordelli militari dei giapponesi.

Lo sguardo di Washington

Non solo la Cina, ma anche gli Stati Uniti osservano con attenzione il vertice tra i due leader asiatici. Il faccia a faccia tra Yoon e Kishida arriva solo pochi giorni dopo che il presidente sudcoreano ha tenuto un incontro a Washington con l'inquilino della Casa Bianca Joe Biden. Con il presidente statunitense, Yoon ha siglato un accordo, chiamato Dichiarazione di Washington, che impegna Washington a rafforzare il sostegno militare alla Corea del Sud. Ma anche ad aumentare il dispiego di armi e mezzi a capacità nucleare, come deterrenza dagli attacchi lanciati dal leader nordcoreano Kim Jong Un.

Sul fronte della sicurezza, la Corea del Sud ha lavorerà per "normalizzare" l'accordo di condivisione dell'intelligence, noto come General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) del 2016, nato per agevolare la condivisione delle informazioni tra la Corea del Sud e il Giappone sui programmi missilistici e nucleari della Corea del Nord.

La visita programmata di Kishida a Seul non sarà l'unica occasione in cui incontrerà Yoon questo mese. Il leader giapponese ha invitato il suo omologo sudcoreano a partecipare al G7 di Hiroshima, in programma dal 19 al 21 maggio. A margine della riunione, oltre a un colloquio bilaterale, Yoon e Kishida incontreranno il Biden per trovare una intesa sulle minacce nucleari e missilistiche di Pyongyang. Così gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nell'Indo-pacifico grazie al fronte tra Corea del Sud e Giappone. Fronte che diventa sempre più unito.